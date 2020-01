Antallet af danskere, der betaler skat af personalegoder, er voksende. Men de fleste virksomheder indberetter formentligt ikke goderne, lyder det fra revisionsfirma.

Flere og flere danskere betaler skat af de frynsegoder, de får gennem deres arbejde. Om det så er skiture, koncertbilletter eller noget helt tredje.

Det viser en opgørelse fra Skattestyrelsen, som revisionsfirmaet BDO skriver om i sit nyhedsbrev Depechen.

Men ifølge Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO, er der dog ingen grund til at tro, at alle personalegoder bliver inberettet til skattemyndighederne.

»Hvis virksomhederne skulle efterleve reglerne til punkt og prikke, ville det kræve ansættelse af mange flere administrative medarbejdere. Det har virksomhederne ikke råd til. Derfor indberettes der lidt på må og få. Formentlig mest af de større virksomheder,« siger han i en uddybende kommentar til tallene.

Indberetninger om personalegoder:

År Antal personer Samlet beløb i mio. kr. Gennemsnit for hver person i kr. 2015 50.540 114,1 2.258 2016 50.681 194,8 3.844 2017 52.652 146,3 2.779 2018 53.020 142,7 2.691

Kilde: BDO på vegne af tal fra Skattestyrelsen

Henning Boye Hansen vurderer ikke, at skattemyndighederns kontrol af personalegoder er særligt omfattende. Men det skal myndighederne kun have ros for, fordi udbyttet ikke står mål med indsatsen, fortæller han.

»Borgerne forstår ikke, hvorfor de skal betale skat af en koncertbillet eller 6 flasker god rødvin, som de modtager som ekstra tak, fx for arbejde i en weekend. Hertil kommer, at reglerne er teknisk komplicerede, hvilket gør det svært at administrere dem,« siger Henning Boye Hansen.

Der findes to typer personalegoder, som virksomheder er forpligtet til at indberette til skattemyndighederne.

Den ene del er goder, der ikke er omfattet af bagatelgrænsen på 1.200 kr. Disse skal stå i felt 55 på skatteopgørelsen. Det kan være skiture, weekendophold, fitnessabonnementer og lignende. Dog ikke goder givet i forbindelse med private mærkedage som bryllup eller rund fødselsdag.

Den anden del er goder, som skal stå i felt 56. Det kan være bruttolønsfinansierede computere eller visse personalelån.