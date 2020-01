Der handles boliger for over 500 mio. kr. om dagen

Kun i ni kommuner i Danmark handles der boliger for færre penge end i 2018.

Med 78.873 salg af huse, sommerhuse og ejerlejligheder blev 2019 et rekordår. Men det var ikke den eneste rekord, for salgspriserne rundede 194 mia. kr.

Der er altså blevet handlet boliger for over 500 mio. kr. hver dag.

Det er en stigning på 7 pct. i forhold til 2018, der også var et godt boligår.

»En stigning på 7 pct. i forhold til året før er et stort spring. Det er endnu et vidnesbyrd om, at 2019 var et rigtig godt år på boligmarkedet,« siger Birgit Daetz, der kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

De danskere, der har øget forbruget af boliger mest fra 2018 til 2019, er bornholmerne, sønderjyderne, nordsjællænderne og vestjyderne. De har alle betalt ca. 10 pct. mere, end de kunne være sluppet med sidste år.

Også i andre steder af landet er der handlet boliger til højere priser. I 2019 er der brugt flere penge på boliger i langt de fleste kommuner sammenlignet med året før. Kun i ni kommuner er der brugt færre.

Derfor forventer Birgit Daetz, at der i 2020 rundes endnu en milepæl.

»Danskernes behov for at flytte er usvækket. Det ser vi i Jylland, på Fyn og øerne samt på Sjælland og i København. Hele landet er med, og der er ingen tegn på, at den udvikling vil ændre sig. Derfor er det sandsynligt, at vi om et år kan gøre status efter et 2020, hvor der er brugt mere end 200 mia. kr. på boliger,« forudser hun.

Den største udfordring for det glohede boligmarked er, at udbuddet falder. Det gælder især ejerlejligheder og sommerhuse. Når der er færre boliger at vælge imellem, kan det påvirke salget i nedadgående retning.

Der er stadig mere end 30.000 huse, tæt på 7.000 ejerlejligheder og over 10.000 sommerhuse til salg.