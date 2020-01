Coronavirus er på vej til at lukke populært boliglån

Det fastforrentede realkreditlån uden afdrag med en rente på 1 pct. handler over kurs 100 hos Nordea Kredit.

Coranavirussen er på vej til at lukke det populære fastforrentede boliglån uden afdrag med en rente på 1 pct. i Nordea Kredit.

Kursen på obligationerne bag lånet er i skrivende stund over 100, og holder det dagen ud, vil Nordea Kredit ikke længere kunne udstede dette lån fra fredag. Lånet lukker med andre ord.

»Lige nu er mit gæt, at det lukker. Men det kan stadig blive en dreng eller en pige, så det skal tages med alle tænkelige forbehold,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Kursen på 1 pct.-lånet har flirtet med kurs 100 i flere dage, og forklaringen på den høje kurs skal bl.a. findes i den kinesiske dræbervirus, som har presset renterne ned. Når renterne falder, stiger kurserne på obligationerne.

»Det er sket på en trist baggrund. Investorerne reagerer også på, at det er svært at få overblik over situationen, og så søger investorerne mod sikkerhed i bl.a. danske obligationer,« siger Lise Nytoft Bergmann.

I Nordea Kredit påpeger man, at potentielle boligkøbere og boligejere, som er ved at omlægge deres boliglån, ikke behøver at være nervøse for, om 1 pct.-lånet lukker. Det 30-årige lån med en rente på 0,5 pct. er nemlig på hyldernes hos landets realkreditinstitutter.

Det blev introduceret i sensommeren 2019, hvor en cocktail af frygt for global afmatning, optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina og en forventning om rentenedsættelser fra både ECB og Federal Reserve fik renterne til at falde.

»For boligejerne vil det være dejligt at få så lav en rente, men det kan ikke understreges nok, at det vil ske på en trist baggrund,« siger Lise Nytoft Bergmann, som understreger, at man på grund af størrelsen på obligationsserien med en rente på 0,5 pct. ikke behøver at være bange for den såkaldte indlåsningseffekt.