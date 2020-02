Danske Bank: Der er ikke negative renter på vej

Flere af de større danske banker har i 2019 entreret med negative renter til formuende kunder som følge af det historisk lave renteniveau.

Men Danmarks største bank, Danske Bank, har ikke planer om at det skal koste "rige" bankkunder at have penge stående i banken.

Det siger Chris Vogelzang, der er administrerende direktør i Danske Bank, på et pressemøde onsdag formiddag.

- Der er ikke noget nyt om at indføre negative renter. Vi planlægger ikke noget for den almindelige dansker.

- For de andre kundegrupper ser vi på det - og så snart der er en ændring, vil vi med det samme fortælle det, siger topchefen.

Danske Bank har i 2019 fået flere penge sat ind i banken end i 2018:

- Vi har set vore indestående gro. Men om det skyldes de negative renter andre steder, eller om det er fordi folk synes, vi er en god bank, det kan vi ikke se, siger Chris Vogelzang.