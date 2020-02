Historisk dyre ejerlejligheder: Men de er billige at bo i

Udskydelsen af boligskattereformen tager købspresset fra ejerlejlighedsmarkedet.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Priserne på ejerlejligheder har aldrig været højere. For første gang har gennemsnitspriserne for hele landet rundet 28.000 kr. per kvm.

Men det er stadig billigt at eje en lejlighed.

Der kræves kun 25 pct. af indkomsten for at købe en gennemsnitslejlighed i Danmark. I København skal man bruge 30 pct.

Før finanskrisen måtte man lægge 54 pct. af sin løn for at betale en lejlighed i København, viser tal fra Nykredit, der opgør den såkaldte boligbyrde. Den er et udtryk for, hvor stor en del af vores indkomst, der går til at betale den månedlige ydelse.

Forklaringen er primært den rekordlave rente og til en vis grad højere lønninger.

Selv ikke hvis priserne stiger i år, vil det rokke specielt meget på det. I Nykredit forventer man, at priserne på ejerlejligheder vil stige 2,1 pct. i år. Det er en lille nedjustering i forhold til tidligere.

»I 2. halvår 2019 så vi, at der blev solgt flere lejligheder til svagt stigende priser,« siger boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen.

I modsat retning trækker udskydelsen af boligskattereformen fra 2021 til 2024. Hvis ændringerne var trådt i kraft i 2021, ville det formentlig betyde, at mange fik travlt med at købe ejerlejligheder inden da. Men det købspres er altså væk.

»At nogle boligkøbere har haft et incitament til at fremskynde købet, har hidtil trukket vores prisforventninger op. Med forsinkelsen trækker det lidt ned,« siger Mira Lie Nielsen.

Boligsiden har netop offentliggjort sit markedsindeks, og det viser altså, at gennemsnitsprisen i hele landet har rundet 28.000 kr. per kvm. I København blev ejerlejlighederne handlet til 37.700 kr. per kvm i januar. Det er det højest niveau nogensinde.

Priserne tog for alvor fart i slutningen af 2019.

Men trods de høje priser blev der givet et mindre nedslag. Prisnedslaget på ejerlejligheder er faldet 15 pct. i København det seneste år og 9 pct. i resten af landet.