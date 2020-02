7 mio. indbyggere får hver udbetalt 9.000 kr. til forbrug

Det kontante tilskud skal puste liv i økonomien oven på en skidt cocktail af civile protester og coronavirus.

Langt de fleste af indbyggerne i Hongkong vil få en kontant udbetaling på næsten 9.000 kr. af den lokale regering.

Kapitalindsprøjtningen skal sparke liv i økonomien i Hongkong efter måneder med protester og senest udbruddet af coronavirus.

Det kontante forbrugstilskud vil omfatte mange af byens 7 mio. indbyggere og er hjørnestenen i en stimulanspakke til en værdi af i alt 106 mia. kr., skriver CNN.

Udbetalingen på 10.000 Hongkong dollar vil blive givet til alle over 18 år med en permanent bopæl i Hongkong.

Den store hjælpepakke betyder, at Hongkongs offentlige budget for første gang i 15 år kommer til at give underskud.

»Hongkongs økonomi står over for store udfordringer i år. Og udsigterne på kort sigt er langt fra gode,« siger Paul Chan, der er Financial Secretary i Hongkong.

Hongkong har tidligere været ramt af store uroligheder, der har kostet byen dyrt i både produktivitet og med hensyn til antallet af turister.

Uroen er stort set ebbet ud, men så er udbruddet af coronavirus kommet til. Og den cocktail har været ødelæggende for økonomien på kort sigt.

Sidste år gik Hongkong i recession, og økonomien skrumpede med 1,2 pct. Det var første gang siden finanskrisen i 2007-08.

Udover den kontante udbetaling til hver borger på knap 9.000 kr., vil regeringen også sænke indkomstskatten for omkring 2 mio. indbyggere.

Desuden vil folk, der bor til leje i boliger ejet af det offentlige, blive tildelt en huslejefri måned, og 200.000 »underprivilegerede husholdninger« vil få et særligt tilskud.