Auktionen over flekslån blev gennemført på et optimalt tidspunkt for boligejerne.

Renterne på flekslån er nu trykket så langt ned igen, at selv lån med ni års løbetid har negativ rente.

Således er renten på et F9-lån -0,03 pct. Selvom renten på et F10 lån er positiv, er den alligevel nede i et rekordlavt niveau med 0,05 pct. - altså blot 500 kr. i årlig rente for et lån på 1 mio. kr.

Dermed er timingen for den netop overståede auktion over fleksobligationer perfekt. Lån for 90 mia. kr. har fået ny rente.

Og der er noget at glæde sig over for boligejere med flekslån, selv om besparelsen kan tælles i få kr.

Den største besparelse får boligejere med F5-lån. De kommer fra en rente på 0,42 pct. Fra 1. april er renten -0,29 pct. Det giver en månedlig besparelse på ca. 110 kr. efter skat for et lån på 1 mio. kr. Er lånet afdragsfrit, reduceres ydelsen med omkring 390 kr.

For F1-lånere er forskellen 25 og 75 kr. om måneden afhængig af, om lånet er med afdrag eller ej. De fik en F1-rente på -0,12 % sidste år.

Den samlede rentebesparelse ved auktionen løber op i omegnen af 315 mio. kr. på årsbasis.

»Det er omtrent 80 mio. kr. mere i rentebesparelse, end vi vurderede tilbage i sidste uge. Det skyldes simpelthen, at renterne blev lavere end ventet,« konstaterer cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Selv om investorerne kommer til at betale for at have obligationerne, og der er finansiel uro, har der ikke været problemer med at sælge obligationerne - nærmest tværtimod.

I Realkredit Danmark var der bud for 3,8 gange for hver obligation, der blev solgt. Det kalder man bid-to-cover. Det betyder, at renterne stort set ikke har rokket sig i løbet af auktionen.

»Der er ingen tvivl om, at den øgede nervøsitet på de finansielle markeder har givet anledning til søgning mod sikre aktiver, og det har sikret en større efterspørgsel efter danske realkreditobligationer og lavere renter end ellers,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Realkredit Danmark har stået for omtrent 55 pct. af det samlede auktionsomfang. De nye renter gælder fra 1. april.