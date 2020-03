Aktieinvestorerne humper ind i en ny uge: Her er de professionelles valg

Aktier over hele verden er faldet 11-12 pct. på blot 7 handelsdage. Her er noget af det, de professionelle investorer ser på.

Mange investorer har sat hele årets gevinst og mere til over styr efter den værste aktieuge siden 2008. Og både de vækstfølsomme og de højest prissatte aktier har fået skrællet en pæn del af værdien, fordi investorerne sælger ud. Det kan til gengæld skabe nye muligheder.

»Alting falder, fordi alting er steget meget, uden at indtjeningsudviklingen er fulgt med. Men hårdest ramt er de dyre it-aktier, luftfart og energi. Mange er faldet både 20 og 30 pct. Og en aktie som Norwegian har fået mere end halveret sin aktiekurs, siden frygten for coronavirus slog igennem på markedet,« siger aktieanalysechef Jakob Pedersen, Sydbank.

Frygten er, at coronavirus breder sig til USA, og at forsøget på og prisen for at inddæmme smitten for alvor kommer til at påvirke virksomhedens vækstrate. De første finanshuse har nedjusteret deres forventninger fra en indtjeningsvækst i underkanten af 10 til 0 pct.

Sådan har sektorerne klaret sig Udvikling i aktiekurser fra 19. februar til 27. februar 2020. Samlet: -9,9 pct.

Olie og gas: -14 pct.

Industri: -9,4

Stabilt forbrug: -10,9 pct.

Sundhed: -8,8 pct.

Cyklisk forbrug: -7,7 pct.

Kommunikation: -10,2 pct.

Forsyning: -6,9 pct.

Finans: -10,3 pct.

It: -13,7 pct. Kilde: Sydbank

»Der er klart en risiko for, at kurserne fortsætter nedad, men vores hovedscenarie er, at økonomien kommer tilbage i nogenlunde samme vækstspor som før. Deler man den forventning, og vil man noget i det her marked, kan det være en god idé at begynde at samle op i nogle af de største kvalitetsaktier,« siger Jakob Pedersen.

Det fremgår af Sydbanks hjemmeside, at banken bl.a. har købsanbefalinger på Vestas, Ørsted og Novo Nordisk.

Ser man på kursudviklingen siden årsskiftet, er de danske aktier faldet noget mindre end USA og Europa pga. de mange sundhedsaktier.

Danske Bank kigger efter bl.a. it-aktier.

»Vi kan godt lide it. Vi mener ikke, der er udsigt til mindre digitalisering fremover. Lige nu hives alting bare ned. Vi kan også godt lide de meget cykliske forbrugsaktier, som virkelig får bank. Endelig ser vi på nogle af de energiaktier, som allerede var billige pga. fokus på ESG, men nu er endnu billigere,« siger aktiestrateg Lars Skovgaard Andersen, Danske Bank.

Han siger, at markedet sagtens kan fortsætte nedad nogen tid endnu, men at man som investor ikke skal prøve at få købt på bunden. Apple var frem til fredag faldet over 15 pct. fra toppen, mens Microsoft var 16-17 pct. nede.

Chefstrateg Ib Fredslund Madsen, Jyske Bank, siger, at længden af investorernes manglende lyst til aktier vil have meget at gøre med, om coronavirus i USA bliver et problem som i Italien og Sydkorea, eller om der bare kommer enkelte patienter.

Han pointerer, at ser man historisk på sygdomsudbrud, har de påvirket aktiemarkedet i begrænset tid. Ofte har påvirkningen af markedet klinget af, før sygdommen var slået tilbage.

»Lige nu kan ingen sige, hvordan og hvornår det slutter. Vi mener, det her er midlertidigt og mener derfor, at investorer med mange danske aktier, som har klaret sig relativt bedre end resten af verden, kan benytte sig af kursfaldene til at samle op i enten nogle af de store europæiske aktier eller i emerging markets-aktier,« siger Ib Fredslund Madsen.