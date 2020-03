Priskrig giver udsigt til billigere benzin

Oliepriserne styrtdykker og har taget aktierne med sig i faldet. For danske bilister kan det betyde væsentligt billigere benzin.

Det opsigtsvækkende kollaps på de globale oliemarkeder er dårligt nyt for de store olieselskaber og olieeksporterende lande.

Til gengæld er det godt nyt for danske bilister, som har udsigt til væsentligt billigere benzin, når de skal tanke bilen.

Hen over weekenden og mandag morgen er olieprisen faldet med en tredjedel. Det er det største prisfald i 30 år og skyldes en nyopstået konflikt mellem Opec - de olieproducerende landes sammenslutning - og Rusland, der ikke har kunnet nå til enighed om at skære i olieproduktionen.

Sammenbruddet i forhandlingerne har fået Saudi-Arabien til at skrue op for oliehanerne og samtidig indlede en storstilet priskrig. Den vil forplante sig til de danske benzinstationer.

»Det er helt bestemt en fordel for de danske forbrugere, som allerede i denne uge kan blive mødt med lavere brændstofpriser på tankstationen. Faktisk vinder de danske bilister både på gyngerne og karrusellerne, for benzinprisen afgøres også af den amerikanske dollar, som i øjeblikket pisker ned over for den danske krone,« siger Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Efterspørgslen på olie er siden årsskiftet faldet markant, fordi coronavirussen har lagt verdensøkonomien i et jerngreb. Det har fået oliepriserne til at falde, og derfor var forventningen, at Opec-landene og Rusland ville beslutte at sænke produktionen for på den måde at bremse olieprisfaldet.

Sådan skulle det ikke gå. I stedet er uenigheden mellem Opec og Rusland brudt ud i lys lue.

»Den situation eskalerer nu, og det kan få store konsekvenser for den globale økonomi,« siger Søren V. Kristensen.

Siden fredag er prisen på en tønde brentolie faldet fra cirka 46 dollars til cirka 33 dollars. En tommelfingerregel siger, at hver gang en tønde brentolie falder en dollar i pris, bliver benzinprisen tilsvarende 4-5 øre billigere.

»Skulle vi komme til at gense de laveste priser fra starten af 2016, er der mulighed for prisfald for de danske forbrugere på 2 kr. pr. liter,« skriver Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, i en kommentar.

Kollapset i oliepriserne har også skabt uro på de finansielle markeder, som mandag morgen falder voldsomt. Også Europa og USA står til store børstæsk, når markederne åbner.