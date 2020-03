Skiftedag efter rentehop: Her er de oplagte boliglån

Renterne stiger nu på alle låntyper.

Først en god nyhed: De, der netop har fået refinansieret deres flekslån med ny rente per 1. april, har gjort det på det helt rigtige tidspunkt.

Og så den dårlige: I denne uge er obligationskurserne til alles overraskelse faldet markant. Også flekslånene er påvirket. Her er faldene små, men de er der altså.

Når der er dømt krise på aktiemarkedet, og det er der nu, plejer obligationskurserne at stige og renten dermed falde. Det er ikke sket denne gang. Noget tyder derfor på, at de store investorer er så nervøse, at de sælger alle værdipapirer og går kontant.

For boligejerne er det ikke et problem her og nu. Men der skal ikke meget til, før en obligation ligger i en attraktiv kurs eller ej.

Så der har igen igen været skiftedag for, hvilke boliglån der er optimale at tage hjem. Der er en såkaldt magisk kursgrænse for, hvornår man skal optage et boliglån for at undgå for stort kurstab. Grænsen er på 95.

Selv om flere økonomer sætte spørgsmålstegn ved den, bliver den ikke desto mindre brugt af realkreditinstitutterne. Det betyder, at det 30-årige 0,5 pct. lån med afdragsfrihed har passeret grænsen, mens lånet med afdrag er tæt på.

Er man til lån med kortere løbetid, er der også sket udskiftninger.

Det 20-årige 0,5 pct.-lån åbnede midt på ugen og handles aktuelt omkring kurs 99.

»Derved har vi sagt farvel til en 20-årig rente på 0 pct., da kursen er faldet til 95,9, og lånet derfor ikke længere er attraktivt for de fleste,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Et kurstab på 5 point på et 20-årigt lån har større konsekvenser end på et 30-årigt lån. Det skyldes, at det sidstnævnte lån har en høj kursfølsomhed, som kan bruges, hvis renten stiger, og man kan konvertere lodret.

Et 20-årigt lån har også en vis kursfølsomhed, men ikke nær så meget. Et sådant lån bruges oftest af boligejere med en så solid økonomi, at de vil afdrage hurtigere. Jo tættere kursen er på 100, desto mindre skal de simpelthen afdrage, hvis lånet altså løber i alle 20 år.

I realkreditinstitutterne venter man i spænding på, hvad der sker på rentemarkedet. En af dem er cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

»Grundlæggende er der lagt op til nervøse markeder, og vi kan derfor komme til at opleve en del udsving i realkreditrenterne, og obligationer som enten åbner eller lukker for tilbudsgivning,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Af samme grund anbefaler alle realkreditinstitutterne kunderne at låse renten fast, når de optager et nyt lån.