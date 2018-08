De startede i slutningen af gymnasiet. I dag driver tre unge mænd en international virksomhed med 50 ansatte, millionomsætning og verdenskendte investorer.

Det, der startede som en simpel idé på Roskilde Festival, er i dag blevet til en international millionforretning for tre unge danskere.

Den 23-årige Hjalte Wieth, 24-årige Christoffer Nyvold og 23-årige Jesper Thomsens guldæg er en kraftfuld, batteridrevet højtaler, kaldet Soundboks.

I dag har virksomheden 50 ansatte, kontorer i København og Los Angeles og en omsætning, der i fjor ramte 42 mio. kr.

Historien bag Soundboks er en klassisk iværksætterhistorie om ydmyge omgivelser og store drømme, fortæller Hjalte Wieth.

»Vi var tre gymnasieelever, som tog på Roskilde Festival, som vi gør hvert år. Halvdelen af det, der sker på festivalen, er festerne i lejrene mellem koncerterne, men der var ingen god lyd. Så vi byggede vores egne højtalere,« siger Hjalte Wieth.

Leger med de store drenge Soundboks har modtaget investeringer fra Y Combinator, der er en amerikansk accelerator, som tidligere har hjulpet store brands som Dropbox, Airbnb og Reddit på benene.



Gennem en kickstarterkampagne har Soundboks skrabet yderligere 5 mio. kr. sammen i investeringer.



Andre investorer omfatter blandt andet Napster co-founder Sean Parkers fond, Strange loop ventures, iværksætteren Casper Blom, tidligere Bang & Olufsen-direktør Tue Mantoni og sangeren Matt Bellamy fra det engelske rockband Muse.



I 2015 byggede de 400 højtalere i en garage nord for København. Året efter var salget eksploderet til 5.500 højtalere.

I 2017 steg antallet til 9.200, og i skrivende stund har Soundboks solgt godt 25.000 højtalere på globalt plan.

Hovedkontoret bliver den 1. august udvidet til 700 kvm på Nørrebro.

Højtalerne bliver ikke længere bygget i en dansk garage, men samlet på en fabrik i Litauen.

»Vi sælger allerede 25 pct. af vores produkter i USA, og vi betragter det som vores vigtigste marked for fremtiden. Det er her, vi finder de fleste markedsmuligheder, og vi får også en betydelig finansiering fra amerikanske investorer,« siger Hjalte Wieth.

Der findes en masse bærbare Bluetooth-højtalere på markedet, men ifølge Hjalte Wieth har Soundboks ingen direkte konkurrenter, heller ikke i USA.



»Traditionelle Bluetooth-højttalere spiller langt fra højt nok, og de bliver let ødelagt i et festmiljø. Alle alternativerne derude er væsentlig dårligere kvalitet og kan ikke spille en rigtig fest op,« forklarer han.

Selv om den unge virksomhed kun er halvvejs gennem 2018, har Soundboks allerede nået sidste års omsætning,



Medstifter Jesper Thomsen fortæller, at Soundboks regner med at fordoble omsætningen i 2018 - til 84 mio. kr.

På trods af en voksende toplinje, har bundlinjen hidtil ikke kunnet følge med.

I 2016 lød underskuddet på godt 14 mio. kr. efter skat, mens Soundboks i 2017 næsten gik i nul med et underskud på 164.352 kr. efter skat.

2018 er året, hvor Soundboks begynder at tjene penge, mener Jesper Thomsen.



»Det ser positivt ud. Vi er kun halvvejs inde i året, men allerede nu er der positive tal på bundlinjen,« siger Jesper Thomsen, der regner med et salg på 20.000 højtalere i 2018 alene.

Selv om Soundboks vækster kraftigt, understreger han, at selskabet skal være en bæredygtig forrretning.



»Efter et markant underskud i 2016 tog vi en beslutning om at køre selv uden ekstern finansiering. Vi ønskede ikke at være i en situation, hvor vi hver dag skulle frygte at løbe tør for penge. Det var en aktiv beslutning, og der er vi nu med et positivt cash-flow. Med det sagt, er strategien fortsat at vækste. Der er ingen planer om at trække overskud ud. Alt bliver geninvesteret,« siger Jesper Thomsen.

Hvor er Soundboks om fem år?

»Der er Soundboks verdens største og bedste community for fester. Det er det, vi arbejder hen imod. Jeg ser ikke nogen grund til, at vi ikke også skulle kunne fordoble omsætningen til næste år igen.«

Den største hindring?

»Det bliver at have fokus på højtalernes kvalitet og kundernes oplevelse i takt med at produktionen opskaleres,« siger Jesper Thomsen.