Hackere udnyttede SWIFT i angreb til 36 mio. kr.

Det internationale betalingssystem SWIFT har igen vist sig som et nyttigt værktøj for hackere. Denne gang kostede det en russisk bank dyrt, skriver flere medier.

Nye dokumenter fra den russiske centralbank viser, at en gruppe hackere sidste år stjal 36 mio. kr. fra en unavngiven russisk bank.

Det skriver CNN og nyhedsbureauet Reuters.

Hackerne har angiveligt taget kontrol over en computer i banken og efterfølgende brugt betalingssystemet SWIFT til at suge pengene ud.

»Det er en velkendt manøvre,« lyder det fra den russiske centralbank.

Ifølge Reuters forsøgte en gruppe hackere sig i december sidste år med et digitalt indbrud i den russiske statsbank Globex, som ville have indbragt gerningsmændene ca. seks mio. kr. I 2016 lykkedes det hackere at stjæle ca. 480 mio. kr. fra Bangladesh Bank.

CNN skriver, at angrebene følger det samme mønster. Først bryder gerningsmændene bankernes sikkerhedssystemer for at få adgang til SWIFT-netværket. Derefter sender de falske beskeder ud i netværket for at sætte gang i overførslerne.

Natasha de Teran, en talskvinde for Bruxelles-baserede SWIFT, som ifølge selskabets egne tal bruges af mere end 11.000 finansielle institutioner i 200 lande, siger til Reuters, at de ikke kommenterer på specifikke sager.

»Når vi får anmeldt en sag om mulig svindel, tilbyder vi vores assistance til den pågældende kunde for at hjælpe med at sikre deres forretning,« siger hun.

SWIFT har allerede implementeret en række nye sikkerhedskrav til deres bankklientel. Ifølge selskabets egne tal havde 89 pct. af deres kunder indordnet sig under de nye regler ved udgangen af 2017. Fra januar 2019 vil de, der ikke lever op til kravene, ikke længere have adgang til deres service.