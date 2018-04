Starbucks-topchef undskylder »forkastelig« situation

Café-kæden Starbucks dannede torsdag ramme om en hændelse, som har genvakt debatten om racediskrimination i USA.

Kevin Johnson, topchef i Starbucks, har lørdag givet en offentlig undskyldning til de to sorte mænd, som i en hændelse to dage forinden blev arresteret i en af kædens caféer i Philadelphia.

Det skriver Washington Post.

Flere af caféens kunder havde torsdag mobiltelefonerne fremme og filmede episoden, hvor seks betjente stillede sig over for de to mænd og bad dem om at forlade caféen.

Politiet har udtalt til avisen, at de handlede korrekt. Alligevel beklager Kevin Johnson situationens »forkastelige udfald« og udtrykker et ønske om en dag at give ofrene en undskyldning ansigt til ansigt.

Efter episoden lagde et vidne en video på Twitter med følgende besked:

»Politiet blev tilkaldt, fordi disse mænd ikke havde afgivet en bestilling. De ventede på en ven, som dukkede op, netop som de blev ført ud i håndjern uden at have gjort noget.«

Ifølge Washington Post ankom en mand ved navn Andrew Yaffe til caféen og forsøgte at forklare betjentene, at de to mænd ventede på ham.

»Hvorfor blev de bedt om at gå? Det er i den grad diskriminerende,« sagde Andrew Yaffe til Washington Post.

Politikommissær Richard Ross fortæller til Wahington Post, at de pågældende betjente agerede, som de skulle, at de handlede professionelt, men »blev mødt med en modsat reaktion,« hvorfor de to blev taget med på stationen.

»Som en afroamerikansk mand er jeg meget opmærksom på den slags implicitte fordomme; vi er forpligtet til fair og fordomsfrit politiarbejde. Men hvis en forretning ringer og siger, at der er nogen i butikken, som de ikke længere ønsker, er vi juridisk forpligtet til at skride til handling,« siger Richard Ross til Washington Post.

Starbucks overlader sikkerhedsansvaret til den enkelte cafés butiksbestyrer.

Topchef Kevin Johnson siger:

»Det var aldrig vores bestyrers intention, at de to mænd skulle arresteres, og det skulle aldrig have eskaleret, som det gjorde.«