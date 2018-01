Svenske Spotify trækkes i retten med krav om betaling af erstatning for 9,9 milliarder kroner for at have brudt komponisters rettigheder.

Spotify har brugt tusindvis af sange fra bl.a. Tom Petty, Niel Young og The Doors uden hverken at have licens til sangene eller betale musikproducenten. Det mener Wixen Music Publishing Inc, der sidste uge sagsøgte Spotify for næsten 10 mia. kr.

Det skriver Reuters.

Wixen, der bl.a. er licenshaver til sange som "Free Fallin" af Tom Petty og "Light my fire" af The Doors, vil udover erstatningen på de 10 mia. kr. have at Spotify får et påbud mod brug af sangene.

Ifølge søgsmålet, der er indleveret hos en føderal delstatsdomstol i Califonien, undlod Spotify at få den nødvendige licens eller betale for brug, der ville gøre det muligt for Spotify at reproducere og distribuere sangene.

Wixen hævder også, at Spotify udleverede musikproducentens arbejde til en tredjepart, licensgiver og royalty-udbyder, Harry Fox Agensy, der ifølge musikproducenter var "dårligt rustet til at opnå de nødvendinge mekaniske licenser."

Spotify har ikke ville kommentere sagen overfor Reuters.

Tilbage i Maj indgik Spotify et forlig på ca 266 mio. kr. i en sag om manglende udbetaling af royalties for nogle af de sange, som musiktjenesten har stillet til rådighed for dens brugere.

Musikstreamingtjenesten blev lanceret i 2008 i Sverige, hvor virksomheden fortsat har base. I år planlægger Spotify at blive børsnoteret. Ifølge Reuters er Spotify vokset med ca. 20 pct. i løbet af de sidste måneder til en markedsværdi på mindst 117 mia. kr. Musiktjenesten har 140 mio. brugere og over 1600 ansatte.

Der er for tiden hård kamp på markedet for musik-streaming-tjenester. YouTube, som er søsterselskab til Google og ejet af Alphabet-koncernen er på vej med en streamingtjeneste á la Spotify, og som planlægges at blive lanceret til næste år.

Ifølge Bloomberg har Warner Music allerede indgået aftale med YouTube, mens der forhandles med de to andre, Sony Music og Universal. Udover Spotify og den kommende Alphabet-kanal har også Apple sin egen musiktjeneste.