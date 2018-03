Facebook suspenderer Cambridge Analytica, der arbejdede for Trump under valgkamp

Dataanalyseselskab og dets moderselskab er blevet ekskluderet fra Facebook. Virksomheden er bl.a. kendt for sin rolle under den amerikanske valgkamp i 2016.

Fredag annoncerede Facebook suspenderingen af dataanalyselskabet Cambridge Analytica, der er især er kendt for sit samarbejde med Donald Trump under den amerikanske valgkamp i efteråret 2016. Her benyttede præsidentkandidaten sig af selskabet for at lave målrettet annoncering på sociale medier. Både Cambridge Analytica og moderselskabet SCL er suspenderet. Det skriver medierne e24 og Techcrunch.

Suspenderingen sker på baggrund af, at Cambridge Analytica har benyttet sig af brugerdata fra psykologi-appen thisisyourdigitallife, som virksomheden ellers lovede at slette tilbage i 2015.

»For nogle dage siden fik vi rapporter om, at de, trods forsikringerne de har givet, ikke har slettet dataen,« skriver Facebook ifølge e24.

Ifølge det sociale netværk fik Cambridge Analytica information om Facebook-brugere via et samarbejde mellem Facebook og psykologiprofessor fra Cambridge University, Dr. Aleksandr Kogan. Appen thisisyourdigitallife foregav at give personlighedsforudsigelser og være en app benyttet af psykologer til forskning.

Omkring 270.000 brugere downloadede appen, som loggede ind via Facebook. I sig selv er dette ifølge sidstnævnte ikke ulovligt, men det var det, da informationen blev videregivet til en tredjepart, herunder SCL/Cambridge Analytica. I 2015 bad Facebook således disse om at slette al data, hvilket de ifølge Facebook ikke har gjort.

Cambrigde Analytica samarbejde med Donald Trumps kampagne i 2016 frem mod det amerikanske præsidentvalg, men har også fået opmærksomhed for sin rolle i det britiske Brexit.

Ifølge flere spillede Cambridge Analytica en stor rolle, mens andre nedtoner virksomhedens indflydelse. Det gjorde flere republikanske tilhængere bl.a., der har kaldt Cambridge Analyticas magt for »overvurderet« i avisen New York Times. Omvendt portrætterede The Guardian analyseselskabet som værende skyggefuldt og magtfuldt, hvilket resulterede i juridiske angreb foretaget på vegne af Cambridge Analytica.