For et år siden lovede webgiganten YouTube bedre kontrol med, hvilke sammenhænge annoncører ville finde deres reklamer i. Alligevel bliver flere virksomheders annoncer vist i forbindelse med blandt andet pædofilt og nazistisk indhold, skriver medier.

Forestil dig, at en videoreklame for en legetøjsvirksomhed kører lige umiddelbart inden indhold af grov karakter, som for eksempel en video, hvori der argumenteres for, at pædofili bør afkriminaliseres. Eller en Nissan reklame umiddelbart inden en video, der omhandler racistisk eller andet diskriminerede indhold.

Det har været tilfældet for virksomheder som Adidas, LinkedIn, Netflix og Nissan, der haft reklamer optrædende i forbindelse med ekstremistisk indhold, som for eksempel nazistisk, højre- eller venstreekstremistisk eller endda pædofilt. Det skriver CNN.

Ifølge YouTube selv er kanaler af denne karakter ikke velkomne på medieplatformen. Da lignende problemer opstod i 2017, blev der varslet bedre kontrol på hjemmesiden, hvor man frit kan dele videoklip. Men det er tilsyneladende ikke tilfældet, og Amazon, Facebook, Hilton, Mozilla samt Under Armour er andre eksempler på verdensomspændende virksomheder, der har fået afspillet deres indhold i en utilsigtet kontekst. I alt er der tale om reklamer fra mere end 300 annoncører.

»Vi har et partnerskab med vores annoncører om at lave signifikante ændringer i, hvordan vi håndterer indtjening på YouTube med en mere striks politik, bedre kontrol og mere gennemsigtighed. Når vi finder reklamer, som ved en fejl bliver kørt i forbindelse med indhold, som ikke imødekommer vores politik, fjerner vi reklamerne med det samme,« forklarer en talskvinde fra Youtube ifølge CNN og Techcrunch.

»Vi ved, at selv om videoer stemmer overens med vores annoncørers retningslinjer, er de ikke allesammen passende til alle brands. Men vi er engagerede i at samarbejde med vores annoncører for at få det løst.«

Da CNN kontaktede flere af de virksomheder, der er ramt af problemet, erklærede flere af disse, at de ikke var klare over det. Sportstøjsproducenten Under Armour har allerede valgt at pause sit samarbejde med YouTube om annoncering.

YouTube er en attraktiv markedsføringskanal, der ifølge virksomheden selv flere milliarder brugere, der hver dag ser flere millarder timers videoklip.

Sidste år blev samme problem allerede et taleemne, mens flere virksomheders reklamer kørte i forbindelse med videoer fra terrorgruppen Islamisk Stat i 2015.

YouTube ejes af it-giganten Google.