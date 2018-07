Leverandøren af dansk politis nye it-system holder ifølge en tidligere kunde - politiet i New York - deres data som gidsel.

Silicon Valley-selskabet Palantir Technologies, som i 2016 landede millionordren på PET og Rigspolitiets nye efterretningsplatform, POL-Intel, kritiseres af en tidligere kunde - politiet i New York - for at tilbageholde data.

Det skriver Version2.

Palantir beskyldes angiveligt for, efter at have fået opsagt deres kontrakt, at holde analyser og rapporter som gidsel, som NYPD har udarbejdet gennem Palantirs platform.

Fra Palantir lyder det, at man samarbejder med NYPD så meget, som det er muligt, uden at afsløre forretningshemmeligheder.

Rigspolitiet har ikke ønsket at kommentere på sagen i USA, men afviser over for Version2, at samarbejdet med Palantir bliver et problem, selv hvis politiet på et senere tidspunkt skulle beslutte sig for at skifte platform.

»Det, vi kan oplyse, er, at de data, der ligger i systemet, er politiets data, og de ligger hos os selv. Så det burde ikke være en relevant problemstilling for dansk politi,« skriver Thomas Kristensen, pressechef i Rigspolitiet, i en mail til Version2.

Politistationer landet over udstyres i disse dage med it-systemet POL-Intel, som skal hjælpe politiet med opklaring af alvorlige forbrydelser, skriver Version2.

Bevillingen til det nye system blev givet kort efter terrorangrebene på Krudttønden og synagogen i Krystalgade.

Flere kunder skulle i interne dokumenter have kritiseret Palantir, der leverer overvågnings- og dataindsamlingssoftware til militær, politi og private kunder, skriver Version2.