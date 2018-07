Jeff Bezos advarede sine forældre om at investere i ham, men de smed alligevel knap 250.000 dollars i sønnens projekt. Hvis de stadig har alle aktierne, har den investering tjent sig selv hjem 12 mio. gange.

Martin Flink, f. 1978, er journalist på Finans. Martin blev journalist i 2005, men var året inden med til at etablere Allers erhvervssatsning Idag/Industriens Dagblad. Her var han frem til 2006, hvor han skiftede side og blev presserådgiver i landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, Dansk Industri. 3,5 år senere gik turen til Copenhagen Capacity som presseansvarlig, og i 2011 begyndte han på Jyllands-Postens erhvervsredaktion. Den faglige interesse er arbejdsmarkedet, lønmodtagere, virksomheder og politik. Han er forfatter til en portrætbog om Morten Messerschmidt, og var det ikke for to mindre døtre, ville der blive brugt mere tid på Københavns fodboldbaner, USA-rejser og skiferier. I stedet råber han jævnligt ad fjernsynet.

Hvis din søn eller datter kommer og spørger om penge til et tåbeligt virksomhedsprojekt, så tænk dig lige om en ekstra gang, før du siger nej.



Det har i hvert fald vist sig at være en fin forretning for Jackie og Mike Bezos, da de i 1995 valgte at smide 245.573 dollars i sønnen Jeffs lettere tåbelige ide om at starte en e-handelsforretning nærmest før, der var noget, som hed internettet.

Forældrene kan ifølge Bloomberg sidde med 16,6 mio. aktier – svarende til 3,4 pct. af selskabet – men der har ikke været nogle offentlige papirer ude om deres formue siden 1999. Udover at have doneret knap 600.000 aktier fra 2001 til 2015 til "The Bezos Family Foundation", så kan forældrene – forudsat de stadig har resten af aktierne – være gode for ca. 30 mia. dollars, hvilket er lige i underkanten af 200 mia. kr.

Omregnet til return on investment er vi oppe i ca. 12 mio. gange.

Det beløb ville sende dem ind på en 30. plads på Bloombergs egen milliardærliste, som toppes af, ja, Jeff Bezos med en samlet formue på 147 mia. dollars, svarende til 900 mia. kr.

Hvis de omvendt har solgt alt til den laveste pris siden 1999, er de endt op med kun at have 100 mio. dollars, ca. 660 mio. kr.

Jeff Bezos advarede dog sine forældre om risikoen for investeringen, for han ville gerne komme hjem til højtiden Thanksgiving uden, at der var en dårlig stemning over, at han havde formøblet alle pengene. Hans to søskende har i øvrigt også aktier. De fik 30.000 Amazon-aktier ud af en investering på 10.000 dollars i 1996, og hvis de stadig har den portefølje, er de hver gode for 640 mio. dollars.