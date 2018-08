Amazon fjerner nazistiske produkter efter kritik

Techgiganten har ifølge en amerikansk rapport tilladt salget af bl.a. smykker og babytøj med nazistiske symboler.

Amazon har meddelt, at techgiganten vil fjerne alle produkter med nazistiske, racistiske og højrenationalistiske referencer fra sin online butik.

Det sker, efter en rapport udarbejdet af to amerikanske organisationer - The Partnership for Working Families og The Action Center on Race and the Economy - har konkluderet, at Amazon har tilladt salget af bl.a. smykker med svatika-symboler, nazistiske bøger og musik samt babytøj med motiver af brændende kors på techgigantens platfom.

Det skriver BBC.

Rapporten beskylder Amazon for at give nazistiske og højrenationalistiske grupperinger medvind, når de har mulighed for at sælge deres produkter i techgigantens online butik.

Rapporten konkluderer i øvrigt, at Amazon generelt er "langsom" til at handle på advarsler om nazistiske produkter.

Amazon har nu blokeret de pågældende sælgere, fjernet produkterne og vil gennemse den online platform for andre lignende produkter, oplyser techgiganten.

Både automatiske søgemekanismer samt hold af efterforskere skal nu sikre, at de produkter, der sælges på platformen, hverken overtræder Amazons egne retningslinjer eller amerikansk lovgivning omkring racistiske, voldelige og hadefulde udtalelser.