Der skal ikke meget teknisk snilde til, for at skaffe sig adgang til en hacket Netflix-konto. Faktisk er der flere tjenester, hvor man for en brøkdel af den oprindelige pris kan få adgang til en anden brugers konto. Symantec advarede allerede om fænomenet i 2016.

Få klik og et par simple Google-søgninger. Mere skal der ikke til for at få adgang til for at streame alle de Netflix film og serier du vil, for bare en brøkdel af prisen.

Faktisk tog det ikke Computerworld mere end 10 minutter, at få adgang til loginoplysninger på en Netflix-konto.

Det var næsten hurtigere at få fat på en hacket Netflix-konto, end hvis man skal registrere sig på lovlig vis.

Eksperimentet foretog vi på redaktionen efter, at DR søndag kunne fortælle, at det var muligt at købe billige login til blandt andet Netflix, Spotify og andre digitale tjenester.

Der er hverken behov for at kunne surfe på 'the dark web' eller have nogen særlig teknisk viden.

Et par få Google-søgninger og klik rundt på nettet afslørede flere sider, hvor man kunne få udleveret brugernavn og login-oplysninger til en tilfældig Netflix-konto.

På billedet til højre kan du se, hvordan det lykkedes at få udleveret en mailadresse, og kodeordet bliver tilsyneladende også udleveret, hvis man valgte at klikke videre.

Computerworld har valgt at sløre den fulde mailadresse. De hackede login-oplysninger er langt fra noget nyt fænomen.

Faktisk advarede sikkerhedsfirmaet Symantec allerede om omfattende svindel med Netflixkonti i 2016.

Her kunne selskabet blandt andet fortælle, at der florerede en mail på dansk, hvor Netflix-abonnenter blev bedt om at indtaste deres login-oplysninger, som så kunne blive misbrugt på nettet.

Men ifølge DR var polititet ikke bekendt med fænomenet, før mediet kontaktede polititet om sagen.

“Vi har set sager, der minder om det her, men lige nu har vi ikke nogen konkrete sager med logins, man kan købe, siger han,” sagde vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein søndag til DR.

Artiklen fortsætter under billedet. Symantec fortalte også tilbage i 2016, hvordan at hackerne og bagmændene bag de her phsishing-mail sælger oplysningerne videre.

Ifølge sikkerhedsfirmaet er de mest almindelige tilbud eksisterende Netflix-konti.

“I de fleste reklamer for disse services beder sælgeren om at køberne ikke ændre nogen informationer, når man er logget ind på kontoen, fordi det kan alarmere brugeren, der ha fået stjålet sine loginoplysninger,” skriver Symantec.

Ifølge selskabet bruge nogle også disse tjenester til selv at sælge kompromiterede tjenester videre til andre brugere.