Netflix er blevet en jungle af halvdårlige serier: Så meget er brugeranmeldelserne dykket

Kvantitet fremfor kvalitet synes at være Netflix’ dagsorden. Imens fjernes brugernes mulighed for at frasortere de dårlige produkter.

Hen over sommeren trak streaming-giganten Netflix stikket til brugernes mulighed for at anmelde programmer, shows, TV-serier og film på platformen. Den sidste anmeldelse fra et til fem stjerner kunne slås op 31. juli.

Netflix begrunder selv trækket med, at brugerne ikke længere benytter sig af mulighederne. Men data indsamlet af netmediet Cordcutting fortæller en anden historie.

Målt på brugeranmeldelserne er Netflix egne produktioner blevet gradvist dårligere og dårligere.

I 2012 producerede selskabet få, men dengang anmelderroste serier, som ’Breaking Bad’ eller ’House of Cards’.

Det trak brugere til platformen, som kvitterede ved at give Netflix’ egne produktioner en gennemsnitlig score på 4,2 ud af fem mulige stjerner.

Seks år senere er det en flåde af langt mere middelmådige produktioner Netflix søsætter. Flere hundrede serier er det blevet til i både 2017 og 2018, men af en meget svingende kvalitet.

Nu lyder den gennemsnitlige karakter på 3,2 stjerner ud af fem.

I takt med at Netflix-produktioner mødte flere og flere kritiske anmeldelser, har selskabet gradvist nedprioriteret anmeldelsesfunktionen på deres interface.

I 2017 endte det med, at anmeldefunktionen trådte tilbage i forhold til et binært ratingsystem, hvor brugerne i stedet opfordres til at give programmer en tommelfinger opad eller nedad.

Dengang begrundede Netflix den nye skala med, at systemet blev for indviklet – uden dog at adressere de hastigt faldende karakterer, som Business Insider pointerer.

Med stjerne-systemets exit foretrækker Netflix i dag at give skræddersyede anbefalinger på basis af det nye rating-system. Det nye system har dog svært ved at matche indhold med brugerne.

Her kritiseres systemet for at fremhæve egne produktioner, med oppustede ratings, mens det indhold som brugerne efterlyser, får en lavere anbefaling-score.