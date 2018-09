5 glemte gadgets, som aldrig fik den forventede succes

Hvert år lancerer techgiganter verden over revolutionerende produkter, som bliver spået stor succes. Alligevel ender flere af produkterne i glemmebogen, når de ikke lever op til forventningerne.

Et device udelukkende til Twitter, en mobiltelefon og spillekonsol i samme produkt eller briller med rutevejledning, der let navigerer dig til den ønskede adresse.

Det er blot nogle af de højteknologiske produkter, der gennem tiden er blevet spået til at tage forbrugerne med storm og blive fremtidens succes. Men det er ikke altid, at techgiganterne rammer plet med deres nye produkter. Flere af dem har kun solgt få eksemplarer, før de igen blev taget ud af produktion. Det skriver techmediet netkablet.dk.

Her er fem produkter, som techproducenterne ifølge netkablet.dk havde store forventninger til, men som aldrig blev en succes blandt forbrugerne.

1. Nokias N-Gage (2003)



Nokia lancerede for 15 år siden en spillekonsol og mobiltelefon samlet i ét produkt. Umiddelbart en god idé, som flere eksperter spåede en lys fremtid. Men allerede efter få år måtte mobilproducenten erkende, at den nye enhed ikke kunne konkurrere med den populære Nitendos Game Boy Advance, som ellers var planen.

Nitendos Game Boy Advance var solgt i 10 mio. eksemplarer, da N-Gage udkom i 2003. Der fandtes over 1.500 spil til Game Boy’en, mens der var udviklet 57 spil til Nokias kombination af mobiltelefon og spillekonsol.

2. Apples spillekonsol (1995)



Et andet produkt, som de færreste nok kan huske, er Apples spillekonsol Bandai Pippin fra 1995. Produktet nåede kun at være på markedet et enkelt år, førend Apple opgav projektet. Konsollen kostede tre gange så meget som den populære Nitendo 64 og havde blot 18 forskellige spil.

I alt blev 42.000 ud af 100.000 producerede Bandai Pippins solgt.

3. Googles højteknologiske briller (2013)

En stemmestyret brille, som kan læse alt fra vejrudsigter til tekstbeskeder uden, at du behøver løfte blikket. Det var en af forventninger, som Google havde til den højteknologiske brille »Google Glass«. Men allerede efter en kort testperiode meldte internetgiganten, at brillen ikke skulle sendes på markedet.

Hypen omkring brillen forsvandt, men efter sigende har Google ikke opgivet at lave en teknologisk brille. Ifølge netkablet.dk lovede virksomheden for snart tre år siden en ny udgave af brillen.

4. Mircosofts smart watches (2004)

Microsoft lancerede i 2004 et smart watch i samarbejde med urproducenten Suunto. Det nye ur fik forbindelse gennem et radiosignal - og ikke gennem en smart phone, som man kender det i dag. Ifølge netkablet.dk gjorde det uret overflødigt, fordi mange af urets funktioner i forvejen var i smart phones, som på daværende tidspunkt var begyndt at blive populære i den brede befolkning.

5. Twitter Peek (2009)

Det sociale medie Twitter er også en af de producenter, som har forsøgt sig med et nyt produkt, der aldrig fik succes. I 2009 lancerede mediet en dedikeret Twitter-enhed kaldet Twitter Peek. Til trods for Time Magazine udråbte enheden til »Gadget of the year«, blev den kun solgt i et meget lille antal, fordi enhedens eneste funktion allerede fandtes i smart phones. Nemlig at bruge Twitter.