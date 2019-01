Facebook ignorerede mindreåriges enorme spilbetalinger

Interne dokumenter afslører, hvordan Facebook var bekymret for, at mindreårige børn brugte store beløb på det sociale medie uden forældrenes tilladelse. Ifølge BBC valgte Facebook dog at ignorere bekymringerne.

Subway Surfers, Angry Birds og Candy Crush er blot nogle af de spil, der lyser op på det sociale medie Facebook og bliver spillet af millioner af børn fra forældrenes konti.

Men ifølge det britiske medie BBC har et hav af interne dokumenter fra en retssag i 2016 nu afsløret, at Facebook var bekymret for børnenes spiladfærd, fordi de brugte store beløb på betalinger i spillene uden, at forældrene havde givet deres accept.

Ifølge mediet viser dokumenterne også, at Facebook besluttede ikke at reagere på bekymringerne, fordi det kunne påvirke de samlede indtægter for mediet og spiludviklerne.

I alt har det sociale medie tjent over 34 mio. dollars, svarende til 224 mio. kr., på konti fra mindreårige i perioden februar 2008 til juni 2014.

Oplysningerne har været skjult indtil denne uge, hvor Center for Investigative Reporting (CIR) fik dem offentliggjort.

De nye dokumenter viser ifølge BBC, hvordan flere Facebook-medarbejdere allerede dengang diskuterede, hvordan betalingerne forekom indenfor platformen uden, at forældrene og børnene nødvendigvis var klar over, at de brugte rigtig mange penge på nye baner, tøj osv. i de pågældende spil.

Og ifølge en risikoanalytiker fra Facebook lignede pengene i spillene nødvendigvis heller ikke rigtige penge for de mindreårig brugere.

Det var da også tilfældet for et af de børn, som har krævet pengene tilbage fra Facebook.

Ifølge moren havde den dengang 12-årige dreng nemlig ingen forståelse for, at hver gang han klikkede på pengene i spillet, vil de blive trukket fra morens kort.

Det resulterede i, at drengen i alt brugte omkring 610 dollars på et spil kaldet Ninja Saga, før moren blev advaret af sit kreditkortselskab.

Facebook overvejede ifølge dokumenterne at ændre praksis undervejs, så brugere under 17 år, der forsøgte at foretage køb for mere end 75 dollars, skulle indtaste de første seks cifre i det tilknyttede betalingskort for at bevise, at de var i stand til det eller i det mindste kunne huske tallene.

Men det blev dog aldrig til noget.

Angiveligt fordi mediet vil tabe penge på det. For selvom Facebook ikke selv har udviklet de pågældende spil, tog det 30 pct. af spilindtjeningerne. Mens resten gik til spillets udviklere.

Som følge af retssagen i 2016 blev Facebook dog enige om efterfølgende at ændre praksis på området.

»Som en del af det arbejde undersøger vi rutinemæssigt vores egen praksis, og i 2016 besluttede vi at opdatere vores vilkår og give dedikerede ressourcer til anmodninger om tilbagebetaling vedrørende køb foretaget af mindreårige på Facebook,« skriver mediet ifølge BBC.