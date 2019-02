Indholdet på Facebook »repræsenterer en stor risiko for den offentlige sundhed,« lyder kritikken.

Delinger af opslag, videoer og reklamer, der advarer om fare og mulige sundhedsmæssige konsekvenser ved brugen af vacciner, er nu blevet et problem for Facebook.

En del af denne type indhold er nemlig gået viralt på Facebook i de seneste par måneder.

Det skyldes bl.a., at Facebook selv har algoritmer, der anbefaler indhold mod vacciner, hvis man først har læst om det en gang.

Men det vil Facebook nu - efter pres - undersøge muligheden for at sætte en stopper for. Det skriver Bloomberg på baggrund af en meddelelse fra Facebook.

Sagen er opstået, fordi delingen af indholdet er blevet kritiseret for at kunne hænge sammen med, at der er sket en stigning i antallet af nye udbrud af mæslinger.

Kritikken blev intensiveret i denne uge, da politikeren Adam Schiff sendte et brev til Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg og Google-chefen Sundar Pichai for at bede dem løse problemet.

»Både i videnskabsmiljøer og i medicinalmiljøer er der en overvældende konsensus om, at vacciner er både effektive og sikre. Der er ikke evidens for at sige, at vacciner resulterer i livstruende sygdomme, og formidlingen af teorier om faren ved vacciner repræsenterer en stor risiko for den offentlige sundhed,« skriver han bl.a.

I en meddelelse oplyser Facebook, at man vil »udforske yderligere foranstaltninger for bedst at bekæmpe problemet.«

Det kan ifølge virksomheden omfatte at: » (...) reducere eller fjerne denne type indhold fra anbefalinger, herunder grupper (...), samt at fjerne det fra søgeresultater (...)«.

Hvad Facebook reelt vil gøre, er endnu ikke klart.

Google, som også har fået del i kritikken, har allerede foretaget foranstaltninger mod deling af denne type indhold. I sidste måned ændrede YouTube f.eks. (som er ejet af Google) den måde, man anbefaler videoer på, så indhold, der misinformerer brugerne på »skadelige måder« fjernes fra dets anbefalingssystem, skriver Bloomberg.

Men om det har virket, er en anden sag. Når man søger på »vaccines« på YouTube er det fjerde resultat nemlig den populære anti-vaccinationsdokumentar "The Truth About Vaccines" med næsten 1,2 mio. visninger, skriver mediet.