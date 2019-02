Nu vil han fokusere på at løse problemerne hos Tesla og SpaceX.

Det skal være slut.

Tesla-stifter Elon Musk har besluttet at forlade OpenAI, som er en forskningsgruppe, der arbejder med kunstig intelligens, efter uenigheder om virksomhedens udvikling.

Det skriver Musk i et Twitter-opslag.

»Tesla konkurrerede om nogle af de samme mennesker som OpenAI, og jeg var ikke enig med nogle af de ting, OpenAI gerne ville gøre. Når man lægger det hele sammen, var det bedre at gå fra hinanden i ro og orden,« skriver han.

I et tilhørende Tweet skriver Musk, at han i forvejen skal fokusere på et »smertefuldt stort antal ingeniør- og fremstillingsproblemer hos Tesla og SpaceX«, og at han desuden ikke har været tæt tilknyttet til OpenAI i mere end et år, da han forlod selskabets bestyrelse i februar sidste år.

Elon Musk var med til at stifte OpenAI i 2016. Gruppen fremviste i denne uge software, der kunne generere autentiske falske nyheder baseret på få bidder af information. Man besluttede dog ikke at offentliggøre eller frigive de bedste versioner af softwaren på grund af risikofor misbrug, skriver Bloomberg.