Elon Musk lover fuldt selvkørende Tesla'er inden året er omme

I løbet af 2019 er Tesla klar med selvkørende biler, og året efter kan en Tesla køre helt uden hjælp fra chaufføren, lover Elon Musk. Imens er andre producenter løbet ind i problemer.

Har du købt en Tesla efter oktober 2016, er den rent fysisk gjort klar til at blive forvandlet til en selvkørende bil, med de nødvendige kameraer, sensorer og computere. Der mangler bare den rette software, og den er blevet udskudt nogle gange.



Men nu er Tesla-boss Elon Musk klar med en endelig deadline: Inden 2019 er omme, vil Tesla sende en opdatering ud, som kan gøre bilerne helt selvkørende. Det fortalte han i et interview med podcast-værter fra ARK Invest.

»Jeg mener, at vi i år vil have alle funktioner på plads – fuldt selvkørende. Altså at bilen vil finde dig på parkeringspladsen, samle dig op og tage dig hele vejen til destinationen, uden indblanding (fra føreren, red.). Det er jeg helt sikker på,« sagde Elon Musk.



I dag kan Tesla-ejere mod en merpris bruge den såkaldte auto-pilot-funktion, hvor bilen på landeveje og motorveje kan køre selv, men hvor chaufføren hele tiden skal være klar til at gribe ind. En række ulykker det seneste år, hvor Tesla’er på auto-pilot er kørt med fuld fart ind i en betonbarriere eller stillestående brandbiler, har vist, at systemet ikke er perfekt, og at chaufføren skal være klar til selv at bremse.

Og når Elon Musk nu lover selvkørende Teslaer inden årets udgang, er det heller ikke helt 100 pct. selvkørende, fortæller han. Der vil stadig være behov for menneskelig indgriben nogle gange. Et års ekstra arbejde på softwaren skulle dog fjerne de sidste knaster, så man i 2020 kan tage en lur i sin Tesla, mens den kører, siger han.

Det er dog myndighederne, som i sidste ende skal sige god for selvkørende Teslaer, og derfor kan det tage længere tid, forklarer Elon Musk.

Tesla-direktøren er berygtet for at love mere, end han kan holde, når han stiller nye bilmodeller, produktionstal eller selvkørende biler i udsigt. For to år siden sagde Elon Musk for eksempel, at de selvkørende funktioner ville være klar inden for et halvt år, ifølge Wired.

Der er derfor også delte meninger om, hvor meget man skal lægge i Elon Musks nye deadlines for en selvkørende Tesla. Men ser man på konkurrenterne i kapløbet om selvkørende biler, er de generelt pressede.

Uber havde i det meste af 2018 sine selvkørende biler på pause, efter en dødsulykke i marts 2018, der kostede en fodgænger livet. Apple har skåret ned på det hemmelighedsfulde Titan-program og endte klart sidst, da den nyeste statistik for test af selvkørende biler i Californien blev offentliggjort forleden. I gennemsnit kan Apples biler køre under to kilometer, før en menneskelig chauffør skal gribe ind og hjælpe. Til sammenligning kan Waymos biler køre næsten 18.000 kilometer mellem hver indgriben.

Waymo – en del af Google-koncernen – har dog også selv måtte justere ambitionerne ned, og en meget omtalt taxatjeneste med selvkørende biler i Phoenix endte med altid at have en sikkerhedschauffør ombord.

Elon Musk mener selv, at Tesla har en kæmpe fordel, nemlig de mange Tesla’er på gaden, der samler data ind om forskellige situationer, den selvkørende software skal kunne håndtere.

»Vores fordel er meget svær for andre at overgå. Vi har en enorm mængde data om indgriben (fra chaufførens side, red.). Vores kunder lærer praktisk taget systemet hvordan man kører bil. Der er bogstavelig talt millioner af ukendte situationer,« sagde Elon Musk.

Hver gang en Tesla på autopilot kommer i tvivl og må bede om hjælp fra mennesket bag rattet, bliver der sendt data tilbage til Teslas ingeniører om situationen, som så kan blive indarbejdet i næste version, forklarede Elon Musk.