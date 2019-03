Tilsynet meddeler, at de færreste britiske forbrugere ved, hvad den digitale valuta går ud på.

Det britiske finanstilsyn fraråder forbrugerne at kaste sig hovedkulds over kryptovaluta.



Det skriver Reuters.

Tilsynet har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at de adspurgte forbrugere i mange tilfælde ikke er klar over, hvad køb af kryptovaluta som Bitcoins og Ether går ud på. Og dem der gør, vil sandsynligvis være mænd mellem 20 og 44 år.

»På trods af manglen på forståelse for kryptovaluta ledte de adspurgte ofte efter en måde at blive hurtigt rige på, og de henviste til venner, bekendte og influencere som deres største motivationsfaktorer til at købe kryptovaluta,« meddeler finanstilsynet, The Financial Conduct of Authority (FCA).

Tilsynet har sammen med andre aktører verden rundt meddelt forbrugere, at de i værste tilfælde kan miste alle deres penge på kryptovaluta, siden værdien på Bitcoin er faldet drastisk.

Skaderne bliver dog ikke så store som ventet, da cirka halvdelen af dem, der har købt kryptovaluta, har brugt under 2000 kr. på den digitale møntfod. Det er også langt fra alle, der har begivet sig ud på Bitcoin-markedet.

»Resultaterne antyder, at selvom de fleste nok ikke forstår kryptovaluta, bruger eller køber langt størstedelen dem heller ikke på nuværende tidspunkt,« siger Christopher Woolard, adm. direktør for strategi og konkurrence i FCA.

Mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, der ejer kryptovaluta, har købt Bitcoin, der er den mest kendte kryptovaluta. En tredjedel har puttet penge i Ether.

Kommer man i problemer med kryptovaluta, kan det være svært at søge hjælp, da kryptovaluta som Bitcoin og Ether falder uden for den britiske lovgivning. FCA kan derfor ikke give forbrugeren kompensation, hvis det går galt.

Bitcoin bliver ikke reguleret af en øvre instans, og der er derfor ingen, der fører kontrol over hvor mange bitcoins, der cirkulerer.

Der er i øjeblikket cirka 17 mio. bitcoins i omløb.