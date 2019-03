Autorisationsordningen skal være på plads næste år.

Nordea i Norge har haft robotrådgivere længe.

Hvis man som kunde f.eks. stiller spørgsmål om hjælp til opsparingen, kan det være en robot, der svarer. Men hvilke krav skal vi stille til robotter, der yder rådgivning? Det kommer brancheorganisationen Finans Norge nu med et bud på.

Organisationen, som repræsenterer 240 virksomheder, mener nemlig, at robotter – ligesom mennesker – skal gennemgå en officiel autorisation for at sikre, at robotterne har styr på regler og etiske standarder inden for feltet i Norge.

Det skriver det norske finansmedie Dagens Næringsliv.

»For at blive autoriseret som rådgiver skal man gennem træning og tests i både emner, regler og etik. For at opretholde autorisationen skal den viden opdateres hvert år. Når vi nu ser konsulentrobotter på markedet, og forbrugerne begynder at bruge dem i højere grad, så er det vigtigt, at robotterne møder de samme kvalitetskrav som rådgiverne. Derfor ønsker vi også at autorisere robotrådgiverne,« siger Gry Nergård, der er forbrugerpolitisk direktør i Finans Norge.

For at blive godkendt, skal robotten følge »regler og god opførsel« inden for branchen, skriver mediet yderligere. Den skal desuden sørge for, at »rådgiverne sætter sig ind i kundernes behov og sætter dem først.«

Præcis hvordan en sådan autorisation skal gennemføres, fremgår dog ikke.