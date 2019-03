Men stadig kun for en udvalgt skare.

Flyvende taxaer, der kan hjælpe med at springe myldretidstrafikken over.

Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Ikke desto mindre har techvirksomheden Blade givet 200 personer i San Francisco og Silicon Valley eksklusiv adgang til en app, hvor man kan bestille en helikopter eller et privatfly fra mobilen, som hurtigt kan samle én op.

Det skriver mediet Techchrunch.

Prisen på en helikopterflyvetur starter ved 200 dollars (ca. 1320 kr.), og projektet er målrettet forretningsrejsende, der skal til lufthavnene i området.

Blade, der blev stiftet i 2014, har nemlig som mål at forkorte rejsetiden i byerne, da det kan tage meget lang tid at komme frem i myldretiden.

Selskabet flyver allerede passagerer rundt i området omkring New York City, hvor hovedkontoret ligger.

Stifter og administrerende direktør Rob Wiesenthal har rejst omkring 50 mio. dollars (ca. 330 mio. kr.) i kapital, men virksomheden mangler stadig flere midler for at kunne konkurrere med bl.a. Uber, skriver mediet.

Netop Uber har nemlig også planer om at tilbyde flyveture on demand, og selskabet regner med at lancere muligheden i 2023.

Financial Times skrev i december, hvordan Blade har planer om at åbne for flyvende taxaer andre steder. Næste skridt skal være markedet i Indien, hvor man vil forbinde rejsende mellem byerne Mumbai og Pune.

Det fremgår ikke, hvem der præcist er en del af gruppen på de 200 personer, der har fået adgang til appen.