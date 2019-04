Kan »gøre rent og skære i stål«: Jysk robot skal spare oliegigant for millioner

Robotten skal bruges på olieplatforme, hvor det er svært for mennesker at få adgang

En robot, som er udviklet af Esbjerg-firmaet SubC Partner, får i fremtiden en vigtig rolle hos den franske olievirksomhed Totals arbejde i Nordsøen.

Derfor har robotten netop vundet oliegigantens interne innovationspris, og man regner med, den kommer til at spare Total for »millioner af kroner.«

Det skriver Total i en pressemeddelelse.

Udviklingen af robotten er blevet til i et samarbejde med det jyske firma og netop Total, som har stået for finansieringen.

Den skal hjælpe til på olieplatforme, hvor det er svært for mennesker at få adgang.

"Jacket Crawleren," som robotten hedder, kan både »gøre rent, skære i stål og måle via ultralyd på olieplatforme.« Robotten kan desuden arbejde, selv hvis der er meget høje bølger - og både dag og nat.

Om "Jacket Cralwer"-robotten SubC Partner i Esbjerg har udviklet Jacket Crawleren på fire måneder

Total har finansieret udviklingen og har deltaget i hele forløbet

Den første prototype er siden tilpasset, og SubC råder i dag over fire crawlere

Crawleren udfører primært rengøring af materiale, skæring af stålkonstruktioner, monitorering og diverse målinger via ultralyd i områder, der er risikable, kostbare og svære at arbejde manuelt i

Crawleren har to kløer, ligesom en fugl der sidder på en ledning

Den kan rotere 360 gr. og har 12 hjul med indgreb, der hver trykker 500 kg

Betjeningen af crawleren kræver et specialiseret team af fem medarbejdere offshore

Crawleren kan arbejde i op til 2,5 meter bølger og kan arbejde både i dagslys og nat samt sommer og vinter Kilde: Total

Den kommer til at blive en god forretning, mener Tonny Klein, der er medejer og administrerende direktør i SubC Partner.

Han er nemlig blev kontaktet af nogle af branchens største aktører, som mener, at robotten har gode muligheder, bl.a. i den amerikanske olieindustri.

»Der er tale om et marked, hvor der i dag bruges milliarder og atter milliarder af kroner i forbindelse med vedligehold, inspektion og skrotning af konstruktioner. Vi er super stolte af denne hæder, som også giver os mulighed for at komme med på en internationaliseringsbølge, og vi håber at kunne følge med Total rundt i verden,« siger han til Jydske Vestkysten.

Hos Total glæder man sig over samarbejdet.

»Vi var tidligere afhængige af et stort set-up, som kostede mange penge i udstyr, mandskab og supportskibe. Samtidigt var vi afhængige af godt vejr, fladt vand og et stort forberedelsesarbejde med mange ressourcer involveret. Robotten klarer det hele nu,« siger Morten Hesselager Pedersen, der er VP og Head of Tyra Redevelopment hos Total, i meddelelsen.

Total oplyser ikke, hvor mange penge man har investeret i robotten, eller hvor meget man præcis forventer at kunne spare, men skriver, der er tale om »millioner af kroner.«

Til Finans oplyser Totals danske pressekontakt, at den pris, robot-teknologien har vundet er intern, og den er nu med i en større intern konkurrence, som bliver afgjort senere på året.

Total, som har 100.000 medarbejdere på verdensplan, købte Maersk Oil i 2018 og er den største olie- og gasoperatør i Danmark.