Falske Iphones fra en »bekendt« i Kina blev angiveligt brugt til svindelnummeret.

Forestil dig følgende scenarie:

En studerende sender en defekt Iphone til Apple. Apple kan ikke umiddelbart tænde telefonen, og da den har en garanti, sender selskabet en ny Iphone tilbage til den studerende.

Det virker meget logisk.

Der er bare den lille ting, at den defekte Iphone slet ikke er en rigtig Apple-telefon. Den er en kopi.

Scenariet viser det svindelnummer, som det lykkedes to universitetsstuderende i Oregon at udføre flere tusinde gange, så de til sidst have modtaget nye Iphones for ca. 5,9 mio. kr (895.800 dollars). Det mener i hvert fald den amerikanske stat, der netop har offentliggjort statens sag mod de to studerende.

Det skriver CNBC.

Svindelnummeret fandt angiveligt sted i 2017. De to anklagede - Quan Jiang og Yangyang Zhou - var begge studerende på Oregon State University, og de fik ifølge anklageskriftet tilsendt de falske Iphones fra en »bekendt« i Kina.

Fordi de to studerende angiveligt kunne fremvise en garanti på telefonerne, og fordi medarbejderne hos Apple ikke kunne identificere telefonerne, da de ikke kunde tændes, var Apple nødt til at efterleve sin egen garanti og sende dem en ny telefon.

Selvom Apple var i stand til at fastslå, at en del af telefonerne var falske, så udleverede virksomheden stadig nye telefoner i bytte for 1.493 falske Iphones.

De Iphones havde en værdi på 895.800 dollars, hvis man regner med en pris på 600 dollars pr. telefon (ca. 4000 kr.), skriver mediet.

Den ene studerende, Jiang, fortalte myndighederne, at han ofte fik en kasse med ca. 20-30 falske Iphones, som han skulle forsøge at få ombyttet via. garantien. Efterfølgende skulle han sende de nye Iphones tilbage til kontakten i Kina.

Den unavngivne kontakt ville så betale en del af overskuddet til Jiangs mor i Kina, som så ville overføre pengene til Jiangs amerikanske bankkonto.

Begge studerende hævder, at de ikke var klar over, at telefonerne var falske. De kan nu risikere bøder og fængselsstraffe på op mod 10 år.

Jamie Kilberg, der er Zhous advokat, siger i en skriftlig kommentar til mediet, at Zhou »ikke var klar over svindelnummeret.«

Hverken Apple eller Jiangs advokat, Celia Howes, har ønsket at kommentere sagen.