Den omtalte kryptobank Quadriga er kommet under konkursbehandling.

Quadriga har indtil nu været i betalingsstandsning, men nu har retten i Nova Scotia i Canada sagt ja til en konkursproces, der bl.a. tillader virksomheden at sælge ud af dens aktiver.

Quadriga indstillede al aktivitet i januar, efter at stifteren Gerard Cotten kort tid inden var død i Indien. Herefter var 260 mio. dollars i kryptovaluta og kontanter indespærret for Quadrigas 115.000 kunder.

Senere viste det sig, at flere af depoterne, hvor pengene eftersigende skulle have været låst inde, var tomme. De mange millioner er altså pist væk.

Officielt døde Gerard Cotten i forbindelse med komplikationer med tarmsygdommen Crohns, men i efterspillet har flere spekuleret i, om ejeren har fabrikeret sin egen død og efterfølgende er stukket af med alle pengene.

900 mio. kr. er stadig låst inde efter stifters død - ingen kender kodeordet

Revisionsfirmaet Ernst & Young arbejder på sagen, og en rapport fra først i april meldte ud, at chancen for at Quadriga blot kommer sig ved en omstrukturering »fremstår fjern.« Desuden vil konkursbehandling gøre undersøgelsen, der har til formål at gendanne aktiver, mere effektiv.

Retten i Nova Scotia blev også enige om at fryse enken Jennifer Robertsons aktiver i virksomheden samt aktiver i Gerard Cottens ejendom og en række andre selskaber.