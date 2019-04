Dyre telefoner vurderes som en af de største udfordringer forud for udrulningen af 5G-netværket. Det har det kinesiske telekommunikationsselskab tænkt sig at lave om på, skriver Financial Times.

Huawei forsøger at hægte konkurrenterne af med løfter om billige smartphones til det kommende 5G-netværk. Det er en halvering af den forventede pris.

Det skriver Financial Times.

»Nogle mener, at vi næste år kan se smartphones med 5G til 2.000 kr.,« siger Peter Zhou, slagschef i Huawei, til Financial Times.

Huaweis forudsigelser kommer angiveligt til at gøre ondt på konkurrenter som Apple, som ifølge den britiske erhvervsavis endnu ikke har en plan på plads for 5G.

Modsat Apple producerer Huawei selv modemmer samt de 5G chips, som telefonerne skal udstyres med. Det giver den kinesiske virksomhed større kontrol over produktionskæden, hvilket er en konkurrencefordel, fortæller Ben Stanton, analytiker hos Canalys, til Financial Times.

Smartphone-producent Xiaomi planlægger ligeledes snart at sende 5G telefoner til 4.000 kr. på det europæiske marked. Prispresset kommer til at gå ud over kvaliteten af kamera, display og hastighed, skriver Financial Times.

»Spørgsmålet er så, hvilket lys telefonerne kommer til at stille 5G-netværket i. Jeg er ikke sikker på, der er findes en demografi, som er villig til at ofre disse funktioner for at få 5G,« lyder det fra Ben Stanton.