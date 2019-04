Kort før lancering af telefon til 15.000 kr.: Anmelder-eksemplarer af Samsung Galaxy Fold går i stykker på stribe

Flere anmeldere dumper Samsungs seneste smartphone-satsning.

Forsalget til den nye Samsung Galaxy Fold - en telefon til ca. 15.000 kr. - starter om en uge. Ifølge Samsung skulle den foldbare telefon kunne klare at blive foldet 200.000 gange eller ca. 100 gange om dagen i fem år. Men efter at første parti har været i hænderne på forskellige tech-anmeldere, virker der til at være langt igen. Flere eksemplarer gik i stykker efter et par dages brug.

Det skriver The Guardian.

I modsætning til almindelige smartphones, hvor skærmen er dækket af et beskyttende glas, er Galaxy Fold dækket af et fleksibelt lag platic.

The Guardian skriver, at flere eksemplarer gik i stykker, fordi journalisterne pillede plasticlaget af, mens andre blev defekte ved normalt brug.

Samsung skriver i en meddelelse:

»Vi vil inspicere de pågældende eksemplarer grundigt for at komme problemet til livs«.

Det er ikke første gang, Samsungs telefoner har problemer. Galaxy Note 7 fra 2016 havde problemer med batteriet, som kunne få telefonen til at eksplodere.

Den sydkoreanske tech-gigant forventer i første omgang at producere en mio. Galaxy Fold.