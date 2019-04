Eric Yuan kunne næsten ikke engelsk, da han flyttede til USA i 1997.

For 22 år siden flyttede kinesiske Eric Yuan til USA, nærmere betegnet Silicon Valley. Engelsk talte den 27-årige Eric Yuan ikke rigtig, men hans beslutning viste sig at være god, for i dag er han god for 19 mia. kr.

Det skriver CNBC.

I 2011 etablerede han virksomheden Zoom, der tilbyder løsninger til videokonferencer. Flere store spillere som f.eks. Google og Skype var dog allerede til stede på markedet, og flere spåede Zoom en svær fremtid.

»Han kom til et marked, som alle sagde var færdigt,« sagde Dan Scheinman, som tidligere har arbejdet hos konkurrenten Cisco, hvor Eric Yuan i øvrigt også har en fortid, og som er investor og sidder i bestyrelsen hos Zoom.

Eric Yuan fik afslag otte gange i sine forsøg på at få amerikansk visum, inden han flyttede i 1997. Derefter fik han job hos WebEx, hvor han skulle være med til at opbygge et online mødesystem. Ifølge eget udsagn gik Yuan ikke til engelskundervisning, men lærte det gennem sine kollegaer.

Yuan blev forfremmet til ingeniørchef inden WebEx blev opkøbt af Cisco, inden han forlod virksomheden i 2011.

Nu er han CEO for en af Kinas 10 største virksomheder inden for cloudsoftware.

Yuan ejer 20 pct. af Zoom-aktierne og er tech-industriens nyeste millardær med en aktieandel, der er godt 19 mia. kr. værd.

Efter Zooms entré på aktiemarkedet torsdag er virksomheden vurderet til at være godt 105 mia. kr. værd, og alene i 2018 steg Zooms omsætning med 118 pct.

Men det har ikke været en dans på roser hele vejen for Eric Yuan, der selv måtte tage tyren ved hornene i Zooms spæde begyndelse.

Virksomheden startede med en lille skare af folk fra WebEx, og kunderne var dengang så få, at Eric Yuan selv tog kontakt til kunder, som ville opsige deres abonnement.

Snakken tog han selvfølgelig som et konferenceopkald over Zoom, så han kunne vise produktet over for kunderne og overbevise dem om at blive hængende.