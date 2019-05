Samsung, Nokia og Sony lever derimod op til det lovede antal timer med strøm på telefonen, fastlår undersøgelsen.

Apple overdriver 'signifikant' batterilevetiden på visse Iphone-modeller. Det viser en ny rapport fra den engelske forbrugerundersøgelsesgruppe Which?, der har testet mere end 50 forskellige telefonmodeller.

Det skriver Business Insider.

Det er særligt Apples Iphonemodel XR, der, ifølge forbrugerundersøgelsen, leverer et resultat, der er længst væk fra det lovede antal timer med strøm på telefonen.

I undersøgelsen testede Which? hvor længe en fuldt opladt telefon kunne lave opkald, og dette sammenlignede de med fabrikantens påstand. Her påstår Apple, at telefon kan holde strøm til at kunne tale i telefon i op til 25 timer, men i undersøgelsen fra Which? holdt telefonen kun strøm i 16 timer og 25 minutter.

I rapporten står der, at HTC også overdriver batterilevetiden på deres telefoner, imens firmaer som Samsung, Nokia og Sony derimod har en længere levetid, end hvad der bliver reklameret for.

Som svar på rapporten har en repræsentant fra Apple udtalt, at techgiganten ønsker at få indsigt i gruppens undersøgelsesmetoder.

»Vi tester grundigt vores produkter, og vi stå bag vores påstande om batteriets levetid. Med tæt sammenhæng mellem software og hardware er Iphones konstrueret til intelligent at styre strømforbruget for at maksimere batteriets levetid. Vores testmetode afspejler denne intelligens. Which? har endnu ikke delt deres undersøgelsesmetoder med os, så vi kan endnu ikke sammenligne vores resultater,« fortæller repræsentantent.

Der er dog flere faktorer, der kan være afgørende for, hvor længe din telefon holder strøm. Faktorer som skærmens lysstyrke, brugen af apps og antallet af meddelelser du modtager, kan alle have betydning for, hvor længe batterilevetiden er, skriver Business Insider.