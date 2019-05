App mister millioner af brugere efter forbud

Tik Tok har på under to uger sagt farvel til 15 mio. brugere.

Video-appen Tik Tok bløder brugere, efter at appen er blevet fjernet fra det indiske marked.

Det skriver CNN Business.

Det sker efter, at den indiske regering har fået Apple og Google til at fjerne Tik Tok fra Apple Store og Google Play.

Forbuddet har betydet, at appen har mistet over 15 mio. brugere på under to uger. Det viser en ny rapport fra analysefirmaet Sensor Tower. Derudover faldt andelen af Tik Tok downloads på verdensplan med ca. 33 pct. sammenlignet med måneden før.

Tik Tok blev forbudt i Indien i april, da en indisk domstol satte appen i forbindelse med bla. pædofili og udbredelse af pornografisk materiale.

Det kinesiske firma bag appen, ByteDance, har forsøgt at forhindre forbuddet. En repræsentant fra firmaet fortæller, at de siden juli har fjernet mere end 6 mio. videoer fra den indiske version af Tik Tok, der skulle have brudt sig mod appens retningslinjer.

Den 22. april skulle den indiske højesteret igen tage stilling til sagen, og her fik Google og Apple igen lov til at udbyde Tik Tok til download.

Oliver Yeh, der er stifter af analysefirmaet Sensor Tower, mener, at det forventes, at Tik Tok hurtigt vil genvinde gunsten ved de indiske brugere.

»Selvom væksten for en stund har været bremset i Indien, forventer vi, at Tik Tok hurtigt vil komme ud af situationen,« skriver han i reporten.

Tik Tok er en app, hvor brugere deler og laver videoer på få sekunder. På verdensplan har appen ca. 500 mio. brugere og heraf kommer omkring 120 mio. brugere fra Indien.