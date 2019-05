Højteknologisk vindskib uden sejl skal fragte biler over Atlanten

Skibet er nomineret til en tysk designpris.

Et skib uden sejl, som primært skal skubbes fremad ved hjælp af vind.

Det lyder umiddelbart ikke så lige til.

Ikke desto mindre har nordmanden Terje Lade udviklet et skib som bliver drevet fremad af vind - og en lille smugle motorkraft.

Det skriver Ingeniøren.

Skibet er endnu ikke bygget - men tanken er, at skroget både over og under vandet er inspireret af flyvninger og sejl - og fungerer lidt ligesom ved speedsejllads.

Afhængigt af vindretning og vinkel vil der opstå et undertryk, som »suger« skibet fremad, skriver Ingeniøren. For yderligere info om, hvordan teknologien virker, læs her.

Skibet skal bygges med henblik på at kunne fragte elbiler over Atlanten mellem Tyskland, USA og Mexico - helt autonomt, altså uden besætning.

Terje Lade fortæller til Ingeniøren, at konceptet bygger på uafhængighed af vind:

»Det virker, som om nogle af dem, som designer skibskoncepter med vindkraft har glemt den viden, man havde i sejlskibstiden, og hvorfor de blev udkonkurreret af damp. De blev udkonkurreret, fordi de blev nødt til at sejle med vinden - noget vi med vores koncept ikke er afhængige af,« siger han.

Lade samarbejder med den tyske forskningsinstitution Frauenhofer, mens det er hans selskab Lade AS i Ålesund, som står bag konceptet.

Terje Lade er blevet kontaktet af en ikke navngivet tysk bilvirksomhed, som gerne vil have et tilbud på fem skibe, der skal kunne bruges på at sejle over Atlanten.

Skibet er desuden blevet nomineret til German Design Award 2020.

Samtidig mener Lade, at man kan reducere brændstofudgifterne med 60 pct. i hans nye vindskib.

Og det er der sådan set brug for.

På verdensplan er maritim transport nemlig skyld i 2,5 pct. at de globale drivhusgasser ifølge Europakommissionen.

Men selvom Lade har fået sit norske, europæiske, sydkoreanske og kinesiske patent der er et stykke vej til, at projektet bliver realiseret.

Han mangler nemlig investorer.

Og dem er der brug for, hvis skibet skal bygges.