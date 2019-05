Verdens mest ødelæggende computervirus er til salg for en million dollar

Det er helt sikkert - så længe du ikke opretter forbindelse til internettet.

En computer fyldt med seks af verdens mest ødelæggende malware - også kaldet computervirus - er til salg til højestbydende på en online auktion. Det kunne lyde som starten på en spionfilm, men der er i virkeligheden tale om et kunstværk.

Det skriver The Verge.

Det er internetkunstneren Guo O Dong, der står bag det opsigtsvækkende kunstværk 'The Persistence of Chaos'. Hensigten bag værket er at vise de fysiske konsekvenser som den digitale verden udgør.

»Vi har en forestilling om, at det der sker online ikke kan påvirke os, men det er en absurd tanke. Virus, der påvirker stømnettet eller offentlig infrastruktur kan forvolde os direkte skade,« fortæller Guo O Dong til The Verge og forsikrer dog om, at kunstværket er helt sikkert, så længe computeren ikke tilsluttes Wi-Fi eller en USB-nøgle.

Computeren er en 10,2 tommers Samsung-computer, og de dertilhørende seks vira er blevet valgt ud fra den økonomiske skade, som de har forårsaget. Det indebærer bla. WannaCry-virusset, der lukkede computere på hospitaler og fabrikker verden over i 2017.

I alt vurderer Guo O Dong, at de seks vira har haft økonomisk skade for omkring 95 mia. dollar - svarende til ca. 630 mia. danske kroner.

I skrivende stund er computeren til salg på en online auktion på kunstnerens egen hjemmeside til højestbydende og ønsker man at deltage i, er laveste bud på 1,2 mio. dollar.

Du kan se en livestream af værket og følge onlineauktionen på dette link.