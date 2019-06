Techgiganters medarbejdere må ikke længere have kontakt til Huawei

Fomaningen kommer som en reaktion på USA's forbud mod den kinesiske telegigant.

Nogle af verdens største techvirksomheder har fortalt til deres medarbejdere, at de ikke længere må diskutere teknologi med ansatte fra virksomheden Huawei.

Det skriver Reuters.

Der er bla. tale om researchfirmaet Interdigital Wireless Inc. og det sydkoreanske LG Uplus, der er ejet af techgiganten LG Electronics. Her fortæller flere kilder til mediet, at medarbejderne ikke længere må have uformelle samtaler med Huaweis ansatte.

Sådanne samtaler er ifølge Reuters ellers en standard på internationale konferencer og møder, hvor ingeniører fra forskellige virksomheder mødes for at diskutere kommunikationsteknologi.

Formaningen til medarbejderne kommer som en reaktion på USA's forbud af den kinesiske telegigant Huawei, der i maj blev sortlistet af Donald Trump grundet mistanke om spionage.

Techvirksomhederne er dog langt fra de første til at reagere på mistanken mod Huwaei. I maj meldte Google ud, at man på de nye mobiltelefoner fra Huawei ikke længere ville kunne downloade apps som Gmail og Youtube.

Også Facebook har været ude med begrænsninger for Huawei. Fredag annoncerede Facebook, at man ikke længere vil lade sine apps - herunder Messenger og Instagram - være preinstalleret på en nyindkøbt Huawei-telefoner. Det er dog endnu uklart, om brugeren selv vil kunne få muligheden for at downloade Facebooks apps efterfølgende.