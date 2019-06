Elselskaber advarer: Elbiler kan ødelægge den stabile strømforsyning

Elbiler kræver investeringer i strømforsyningen, lyder det fra en række energiselskaber.

Elnettet er endnu ikke klar til, at mange danskerne begynder at købe elbiler. Uden investeringer i de elkabler, der ligger i jorden, er der fare for, at elbilerne ødelægger den stabile strømforsyning i Danmark.

Sådan lyder advarslen fra en række energiselskaber til Jydske Vestkysten.

En overbelastning af nettet kan komme til at betyde blinkende lamper og strømafbrydelser.

»Der sker det samme i elnettet som hjemme i vores hus, hvis vi slutter en hel masse ting til en forlængerledning. Så bliver ledningen varm, og til sidst springer sikringen,« siger Lars Aagaard, der er direktør i brancheforeningen Dansk Energi.

Dansk Energi har udgivet en rapport, hvor organisationen beskriver udfordringerne, når energinettet møder elbilerne. Her peger rapporten på, at der frem mod 2030 skal investeres ca. 48 mia. kr. i elnettet, hvis det skal kunne håndtere belastningen fra den mængde af elbiler, som politikerne håber på.

Her har bl.a. S-leder Mette Frederiksen i et udspil introduceret et mål for antallet af grønne biler på vejene frem mod 2030. Her lød målsætningen på 500.000 elbiler.

»Bare en halv million elbiler vil kræve substantielle investeringer og nye måder at styre nettet på hurtigt. Den opgave skal vi i gang med inden for de næste fem år, hvis det for alvor skal gøre en forskel,« siger Niels Duedahl, der er adm. direktør i energiselskabet SE, til Jydske Vestkysten.

Ifølge Dansk Energi afventer energiselskaberne i øjeblikket svar fra Folketinget, der står for at regulere økonomien i elnettet. Flere elselskaber fortæller til Jydske Vestkysten, at de oplevede ikke at kunne få klare svar fra politikerne før valget.

I maj 2019 blev der solgt 422 elbiler i Danmark. Tallet lå på 76 elbiler i samme måned sidste år.