Google lader nu brugerne slette webhistorikken automatisk

Brugere af Google har nu mulighed for at slette deres lokationsdata med en automatisk funktion.

Som et forsøg på at give brugerne mere kontrol over, hvordan deres personlige data kan blive sporet og gemt, har Google nu lanceret en automatisk funktion, der fjerner data knyttet til lokation og webhistorik.

Det skriver The Washington Post.

Dette kan f.eks. dreje sig om søgeord, der er blevet søgt på eller registering af steder, hvor brugerne har været.

Tidligere skulle Google-brugerne manuelt slette disse oplysninger, men fra onsdag bliver det muligt automatisk at få slettet disse informationer. Sletningen kan installeres til at foregå med 3-måneders eller 18-måneders intervaller.

»Du skal altid kunne styre dine data på den måde, der passer dig bedst - og det er vi forpligtede til at kunne levere,« skrev David Monsees og Marlo McGriff, der er produktledere af Google Search og Google Maps, i et blogindlæg, hvor den nye funktion blev præsenteret.

Selvom Google har valgt at tilbyde den automatiske slette-funktion for at øge beskyttelsen af privatlivets fred, er netop indsamling af brugerdata en stor del af virksomhedens forretningsmodel. Her sporer Google bla. brugernes placeringshistorik og app-aktivitet for at skabe en bedre brugeroplevelse.

I 2018 afslørede nyhedsbureauet AP, at en telefons position bliver gemt i andre af Googles tjenester f.eks. mår man bruger søgemaskinen på telefonen, selvom man slår funktionen med 'placeringshistorik' fra. Den funktion førte samme år til et gruppesøgsmål mod Google.