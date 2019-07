EU-domstolen begynder i dag sagen mod Facebook, der er rejst af den østrigske aktivist Max Schrems.

Tirsdag begynder retssagen mellem Facebook og den østrigske aktivist Max Schrems.

EU-domstolen skal afgøre, hvorvidt Facebook og andre europæiske virksomheder, der lagrer personlige data om deres brugere i USA, overskrider europæernes rettigheder.

Det skriver Reuters.

Sagen tager udgangspunkt i datasikkerhedsaftalen Privacy Shield, der efter hårde forhandlinger blev indgået mellem USA og EU i 2016. Aftalen har siden fået kritik fra det europæiske datatilsyn.

Max Schrems, der er jurist, har tidligere haft succes med at kæmpe imod EU’s tidligere sikkerhedsaftale Safe Habour. I sagen om Privacy Shield lagde han sag an mod Facebook ved en irsk domstol, da Facebooks europæiske hovedsæde er placeret i Irland.

Den irske domstol mente dog, at sagen skulle afgøres ved EU-Domstolen, der er Europas højeste juridiske myndighed.

Afgørelsen vil få betydning for, hvordan hundredetusindvis af virksomheder overfører personlige data rundt om i verden og for europæernes privatlivsrettigheder. De personlige data er milliarder af kroner værd for virksomhederne.

»Hele dataoverførselssystemet vil blive ramt, og det kan have en indvirkning på den globale økonomi,« siger Tanguy Van Overstraeten, direktør for databeskyttelse hos advokatfirmaet Linklaters, til Reuters.

Datasikkerhed har været et varmt emne, siden whistlebloweren Edward Snowden i 2013 kunne afsløre, hvordan den amerikanske efterretningstjeneste benyttede sig af masseovervågning. Afsløringen skabte vrede hos mange europæiske politikere.

Facebook er et amerikansk børsnoteret selskab, der blev stiftet i 2014 af Mark Zuckerberg og fire medstuderende fra Harvard College. Mark Zuckerberg er topchef og ejer cirka 60 pct. af selskabet.