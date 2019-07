Pampers har lanceret en ble, der kan registrere barnets tisse- og søvnmønstre.

Teknologien er rykket helt ind på børneværelset. Nu bliver det nemlig snart muligt at få en app til din babys ble.

Det skriver CNN Business.

Bleproducenten Pampers annoncerede i sidste uge, at de vil lancere bleer, der kan vide, om barnet har tisset. Ifølge virksomheden fungerer bleen ved at have en 'aktivitetssensor', der kan registrere om bleen er våd. Via en app kan forældrene vide, om det er på tide at skifte den lille.

Det er derudover muligt at registrere barnets tisse- og søvnmønstre med appen.

Sidste år lancerede bleproducenten Huggies et lignende produkt i Korea, hvor forældrene får en SMS-besked, hvis der er gevinst i bleen.

Og hvad kan man bruge den slags teknologi til? Ifølge David Anderson, der er seniordirektør ved Child Mind Institute i USA, kan bleen særligt være brugbar i de første måneder efter fødslen, hvor børnelæger beder forældrene om at holde styr på væskeindtag, og hvor ofte bleen er våd.

»For de forældre, der er bekymrede for det nyfødte barns toiletvaner, kan appen være nyttig i korte perioder. F.eks kan appen informere om forstoppelse, eller hvorvidt barnet er dehydreret under sygdom. Derudover kan appen være smart, når forældrene skal pottetræne barnet,« siger han til CNN Business.

Han forventer dog ikke udelukkende positive reaktioner på den futuristiske ble.

»Der er altid et kompromis, når det handler om dataindsamling og angsten for, om barnet har det godt. Hvis appen viser en adfærd, der afviger en smule fra det normale niveau, er det meget sandsynligt at ængstelige forældre bliver bekymrede. Så selvom dataindsamlingen generelt kan fungere godt, kommer vi nok til at se en stigning i opkald til børnelægerne,« siger David Anderson.

Der er, ifølge Pampers, allerede venteliste på bleen, der bliver lanceret på det amerikanske marked til efteråret. Det er endnu ikke offentliggjort, hvad prisen kommer til at være på den intelligente ble.