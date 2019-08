Kunderne vil have 12,5 mio. norske kroner tilbage.

De har fået nok.

83 tidligere kunder hos den norske bitcoin-platform Bitcoins Norge sagsøger nu virksomheden for 12,5 mio. norske kr. - altså lidt over 9 mio. danske kr.

Det sker, fordi kunderne føler, at virksomheden har snydt dem for millioner.

Det skriver det norske medie Dagens Næringsliv.

Sagen startede i juli i år, da det kom frem, at selskabets leverandør var blevet udsat for et hackerangreb, og at kryptovaluta for næsten 4,5 millioner norske kroner var blevet stjålet.

Kunderne fik at vide, at de ville få tilbagebetalt deres penge, men kun til den værdi, bitcoins havde i starten af maj (5.939 dollars pr. stk.).

Det viste sig at være næsten en halvering af, hvad pengene var værd i juli, da de fik beskeden (10.328 dollars pr. stk.).

Og det har altså fået kunderne til at lægge sag an mod platformen.

Berngaard advokatkontor og advokatfuldmægtig Erling Løken Andersen hjælper med søgsmålet.

»Vi tager det her skridt for at forsøge at sikre værdier til vores kunder. I lignende sager har man set, at personerne bag tjenesten har unddraget midlerne. Det forsøger vi at undgå nu,« siger Erling Løken Andersen til avisen.

Bitcoins Norge siger ifølge mediet, at de ikke ønsker at kommentere på sagen, da de endnu ikke har modtaget officielle dokumenter.

»Eventuelle krav som fremsættes vil blive håndteret af selskabet og vores juridiske rådgivere - og ikke gennem medierne,« siger stifter af Bitcoin Norge Ole-André Torjussen til mediet.