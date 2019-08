Google afslører årelangt hackerangreb på iPhones

Hackere har haft adgang til adgangskoder og private samtaler fra tusindvis af iPhone-brugere.

Et sikkerhedsteam hos Google har opdaget en softwarefejl i Apples iPhones, der betyder, at flere tusinde brugere om ugen de seneste to et halvt år kan være blevet hacket.

Det har forskere fra Google ifølge mediet Bloomberg offentliggjort i en række blogopslag.

Fejlen, der angiveligt blev rettet ved en softwareopdatering, da den blev opdaget i februar i år, betød, at en lille gruppe hjemmesider en overgang var kontrolleret af hackere.

Dermed har hackerne i mere end to år haft adgang til samtlige telefoner, der har været brugt til at besøge disse unavngivne hjemmesider, og har således både kunnet tilgå brugernes adgangskoder, gps-signaler og private samtaler i iMessage og WhatsApp.

Ifølge Google har næsten samtlige softwareversioner fra iOS 10 til og med den seneste version iOS 12 været udnyttet.

»Det eneste forbrugerne kan gøre er at være bevidste om, at masseudnyttelse stadig finder sted og tage deres forholdsregler. At behandle deres mobiltelefoner som både en integreret del af deres moderne liv og som et apparat der, hvis kompromitteret, kan uploade alt, hvad de foretager sig til en database og potentielt bruge det imod dem,« skriver Ian Beer,der er en af forskerne i Googles sikkerhedsteam, Project Zero, i et blogopslag.

Tidligere på måneden udtalte en sikkerhedsingeniør fra Apple, at virksomheden fremadrettet vil sørge for, at sikkerhedsforskere hos bl.a. Google vil få tilsendt de nyeste telefoner forud for lanceringen, så de kan hjælpe med at finde eventuelle fejl, før hackerne gør.

Hvis du er iPhone-bruger, slår Ian Beer fast, er det vigtigt, at du hurtigst muligt opdaterer din telefons styresystem til den nyeste version. På den måde bliver telefonen nemlig renset for alle tidligere fejl, og det er ikke muligt for hackere at tilgå din iPhone længere.

Dog kan det ikke garanteres at hackere ikke fortsat kan bruge eventuelle adgangskoder, som de tidligere har fået adgang til, og derfor kan det være en god idé at ændre disse, hvis du vil være på den sikre side.

Apple har ifølge Bloomberg ikke ønsket at kommentere sagen.