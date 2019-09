Nu bliver det nemmere at få repareret din iPhone

Apple præsenterer nyt initiativ, der vil dæmme op for virksomhedens stramme reparationspolitik.

Apple lancerer et nyt initiativ, der skal gøre det tilladt for mange flere virksomheder at reparere ødelagte iPhones.

Dermed bliver det snart nemmere for iPhonejere at finde en reparatør, når uheldet er ude - uden at gå på kompromis med kvaliteten eller garantien.

Det skriver CNN.

Apple vil give flere virksomheder end tidligere lov til at reparere telefoner med originale Apple-reservedele og vil ligeledes tilbyde den nødvendige oplæring og det nødvendige værktøj, så flere bliver i stand til at fixe de mest almindelige iPhoneproblemer.

Beslutningen kommer efter flere års kritik af Apples strenge politik om kun at tillade Applebutikker og autoricerede forhandlere at reparere telefoner med originale Apple reservedele og værktøj.

Det har nemlig betydet, at forbrugere, der ikke har haft umiddelbar adgang til en autoriseret reperatør, har været nødt til at bruge en uautoriseret én af slagsen og dermed opgive garantien på produktet. Den annulleres nemlig så snart, det ikke er en autoriseret Appleforhandler der reparerer produktet.

Desuden har flere lande verden over kritiseret, at det ikke er muligt for almindelige mennesker at reparere selv de mindste fejl på de dyre telefoner, og adskillige regeringer har derfor varslet ny lovgivning på området, der går under navnet "Right to Repair" (Ret til at reparere red.). En lovgivning der simpelthen skal sørge for, at teknologivirksomheder som Apple skal gøre det muligt for forbrugerne selv at reparere deres elektronik.

Apple har i skrivende stund ca. fem tusind autoriserede reparatører rundt omkring i verden.

Virksomhedens nye initiativ lanceres først i USA, men forventes efterfølgende at udviddes til både Europa og andre dele af verden.