Apple advarer millioner af iPhone-brugere: Det kan blive dyrt

Det kan blive en dyr affære, hvis brugere af de nye iPhone 11-modeller vælger at bruge en reparatør, der ikke er certificeret af Apple.

Hvis du har glædet dig til at få fingrene i den nyeste iPhone-model, er der lige en ting, der er vigtig at huske på. Apple har nemlig udgivet et dokument, hvori der står, at kun Apple-ceritificerede teknikere må skifte eller reparere dit skadede display. Ellers kan det blive en dyr fornøjelse.

Det skriver Forbes.

Det handler helt præcist om modellerne iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Ifølge Forbes koster det lige nu omtrent 1.300 kr. at få skiftet et iPhone 11-display, og det er ikke nogen overraskelse, at det nok kan gøres billigere hos en tredjepart.

Skulle man dog alligevel vælge at få skiftet displayet hos en tekniker, der ikke er Apple-certificeret, kommer man til at leve med en advarsel, der popper op på skærmen og siger, at displayet ikke kan verificeres af telefonen. En advarsel, der altså ikke forsvinder medmindre man vælger at få ordnet displayet hos Apple.

Apple forklarer selv om beslutningen i deres nye support-manual til iPhone 11-modellerne, at det skyldes, at der skal være en sammenhæng mellem skærmen og styresystemet.

»iPhone-skærmen er lavet sammen med iOS-software for optimal ydelse og kvalitet. En uoriginal skærm kan forårsage problemer med kompatibilitet eller telefonens ydelse.«

Ifølge Apple kan en ikke-certificeret skærm betyde en række af problemer for telefonen. Herunder problemer med visning af farve, lysstyrke og batteriafladning.

Det er ikke længe siden at Apple valgte at gøre det samme med nogle af iPhone-modellernes batterier. Her vil brugere af modellerne iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR også få advarsler på skærmen, hvis batteriet ikke er blevet skiftet af Apple selv.

Det har været en turbulent uge for IT-virksomheden Apple. Lancering af det nye styresystem iOS 13 har været overskygget af frygt sikkerhedsbrister og millioner af iPhones skulle efter sigende være blevet hacket.