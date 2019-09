Elon Musk vil sende mennesker til Mars med ny raket

Det er meningen at raketten, der går under navnet Starship, skal fragte mennesker til månen og senere Mars.

Hos rumfartsvirksomheden SpaceX har den været længe undervejs. Derfor var det også med stor begejstring da grundlægger Elon Musk kunne vise raketten ”Starship” frem. Og der er ikke tale om en hvilken som helst raket: Denne skal sætte mennesker på Mars.

Det skriver Wired.

Det er 11 år siden, at SpaceX sendte deres første raket mod rummet. Dengang var det Falcon 1, der blev sendt i kredsløb. Siden har SpaceX specialiseret sig inden for selv-landende raketter og i 2018 sendte virksomheden sågar en sportsvogn ud i rummet.

Og Elon Musk har et ultimativt mål med SpaceX: Han vil sende mennesker til Mars. Med Starship har han nu fået en raket, der kan gøre netop det.

»Det kritiske gennembrud, der er nødvendigt for at vi kan blive en rumfarende civilisation, er at gøre rumrejser ligesom flyrejser,« sagde Musk ved lanceringen på SpaceX’s afdeling i Boca Chica, Texas.

»En hurtig og genanvendelig raket er dybest set den hellige gral.«

Starship-raketten, der blev vist frem, var en af to. Den i Texas hedder Mark 1, mens den anden, Mark 2, er i Florida, hvor SpaceX laver de fleste af deres opsendinger.

Ligesom andre raketter lavet af SpaceX kan Starship selv lande, når den rejser ud i rummet. Men den måde den vender tilbage til jorden på er en lille smule anderledes end andre raketter.

De tidligere raketter har vendt tilbage til opsendingsstedet i en vinkel på 90 grader, men Starship vil i det store hele lave en ”maveplasker” indtil den nærmer sig jorden, hvor den retter sig op lige inden landingen.

Starship vejer omkring 1.400 tons, når der er fyldt brændstof på og har en højde på 48,7 meter.