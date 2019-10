Ny funktion i Tesla skaber kaos på parkeringspladsen

Over 550.000 gange er den nye funktion blevet brugt. Brugere rapporterer om sammenstød og langsom kørsel.

For to uger siden frigav Tesla funktionen Smart Summon, der kan få bilen til at køre langsomt rundt på en parkeringsplads uden et menneske bag rettet. Men nu har den ellers smarte funktion været årsag til flere sammenstød.

Det skriver CNN Business.

Bilens ejer angiver en destination inden for 60 meter på Teslas app og holder derefter sin finger på skærmen for at få Teslaen til at køre derhen. Tesla vil stoppe ved sin destination eller før, hvis ejeren løfter sin finger fra skærmen.

Tesla-ejere har nu taget teknologien til sig og på internettet florerer videoer, hvor spændte billister optager deres selvstyrede bil køre rundt. Det har dog ikke kun været en rolig affære. Der er tilfælde, hvor bilen har ignoreret stopskilte, kørt alt for langsomt og været årsag til en række mindre kollisioner.

CNN beskriver, at flere nervøse bilejere har afbrudt programmet midt i kørslen af frygt for, at det ville gå galt. Derudover beskriver brugere, at funktionen ikke fungerer, hvis der er to Tesla-biler på den samme parkeringsplads, og at bilerne kører midt på vejen istedet for at køre i højre side.

På trods af begynderfejlene har Tesla-ejere alligvel ikke holdt sig tilbage for at teste den futuristiske app. Elon Musk skrev i sidste uge på Twitter, at Smart Summon allerede var blevet brugt 550.000 gange inden for appens levetid på et par dage.

»Jeg er overvældet over funktionen. Den er fantastisk. Skræmmende, men fantastisk,« siger en Tesla-ejer til CNN.

Der er dog lang vej til, at funktionen kan bruges på offentlige veje. Tesla advarer om, at Smart Summon kun skal bruges på private parkeringspladser og i indkørsler. Derudover får ejeren besked på, at de er ansvarlige for deres egen bil og skal overvåge dens kørsel.

»Den registrerer muligvis ikke alle forhindringer. Vær særligt forsigtig med hurtigt bevægende mennrsker, cykler og biler,« advarede Tesla, da opdateringen til appen blev frigivet.